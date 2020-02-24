Мама Ольги Бузовой выглядит моложе своих лет. Однако новое фото, на котором запечатлена Ирина Александровна, шокировало подписчиков блога артистки.«Пока живут на свете наши мамы, мы остаемся малыми детьми... Берегите своих родных. Мамочка, я тебя очень сильно люблю», — написала Оля. «Так помолодела, прям девочка», «Я думала, это какая-то девочка подросток», «Молодая мама», «Фотошоп», — обсуждают в комментариях. «Такая молодая мама», «Думала девочка какая-то. Очень красивая мама», «Это ее мама? Почему она выглядит моложе Ольги? Как будто дочь а не мама», «Я подумала что это школьница фанатка», «Я подумала, что это девочка какая-то 15 лет», «Это мама? Я думала это подросток», «Я думала это девочка лет 17-19», «Господи!!! Я подумала это какая-то молодая фанатка..... офигеееть....мама выглядит как девчонка...», «Да это не ее мама. Мама у нее выглядит по другому», «Маму сильно отфотошопили», «Оль, с фотошопом пережестила», «Зачем так фотошопить, мама неестественно детская получилась», «У мамы лицо младенца», «Она выглядит моложе тебя», «Зачем так фотошопить, мама и без него хорошо выглядит», «Я видела Вашу маму, на этом фото вообще не она», — обсуждают фанаты. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!