Ольга Бузова рассказала, о чем хочет поговорить с Дмитрием Тарасовым
Они расстались больше чем полгода назад. Ольга Бузова с головой ушла в работу, Дмитрий Тарасов наслаждается новыми отношениями. Но даже спустя столь долгое время бывшая супруга футболиста призналась, что иногда все еще хочет позвонить мужчине, который ее предал, и изо всех сил борется с этим желанием.
«А теперь коротко о главном. 1) То, что было в Лас-Вегасе, останется в Лас-Вегасе. 2) Я уже в Лос-Анджелесе, и со мной все хорошо. 3) Новых татуировок на теле обнаружено не было. 4) Я не вышла замуж. 5) Я не названивала бывшему со словами: «Скотина, ты испортил мне всю жизнь» (хотя очень хотелось). Эту поездку мы все точно запомним навсегда», — написала в своем блоге Оля.
Сейчас Оля путешествует по Соединенным Штатам Америки, делится с подписчиками рассказами о своем путешествии и не забывает публиковать весьма откровенные кадры.
Делает ли она это для того, чтобы напомнить Дмитрию, чего он лишился, или просто желает похвастаться фигурой, которую довела до совершенства — телеведущая не уточняет.
Фото: instagram.com