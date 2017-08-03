Ольга Бузова не может отпустить бывшего мужа

Они расстались больше чем полгода назад. Ольга Бузова с головой ушла в работу, Дмитрий Тарасов наслаждается новыми отношениями. Но даже спустя столь долгое время бывшая супруга футболиста призналась, что иногда все еще хочет позвонить мужчине, который ее предал, и изо всех сил борется с этим желанием.

«А теперь коротко о главном. 1) То, что было в Лас-Вегасе, останется в Лас-Вегасе. 2) Я уже в Лос-Анджелесе, и со мной все хорошо. 3) Новых татуировок на теле обнаружено не было. 4) Я не вышла замуж. 5) Я не названивала бывшему со словами: «Скотина, ты испортил мне всю жизнь» (хотя очень хотелось). Эту поездку мы все точно запомним навсегда», — написала в своем блоге Оля.