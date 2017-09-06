Ольга Бузова прокомментировала переход на Первый канал
В начале этой недели стало известно, что Ольга Бузова станет ведущей нового шоу «Бабий бунт» на Первом канале, премьера которого состоится 27 ноября. Вместе с Ольгой эту программу будут вести Софико Шеварнадзе, Татьяна Васильева, Елена Абитаева и Юлия Барановская.
В недавнем интервью для Woman.ru Ольга ответила на самый частый вопрос от поклонников — об уходе с канала ТНТ: «Я рада присоединиться к семье Первого канала и стать его частью! Программа «Бабий бунт» — это только начало. Скоро будет еще очень много всего интересного! Также хочу сразу ответить всем по поводу своего любимого ТНТ — они моя семья, и я никуда не собираюсь уходить! Моя жизнь связана с этим каналом уже 13 лет. Я люблю свою работу, люблю «Дом-2», люблю родной канал. А Первый — эта новая ступень в моей карьере телеведущей».
Напомним, Ольга Бузова строит не только телевизионную карьеру. Уже год певица покоряет музыкальный олимп, кроме того, создает одежду для Olga Buzova Design, а также вместе с сестрой Анной владеет сетью магазинов бижутерии.
Фото: instagram