В преддверии премьеры нового шоу «Бабий бунт» телеведущая расставила все точки над i.

В недавнем интервью для Woman.ru Ольга ответила на самый частый вопрос от поклонников — об уходе с канала ТНТ: «Я рада присоединиться к семье Первого канала и стать его частью! Программа «Бабий бунт» — это только начало. Скоро будет еще очень много всего интересного! Также хочу сразу ответить всем по поводу своего любимого ТНТ — они моя семья, и я никуда не собираюсь уходить! Моя жизнь связана с этим каналом уже 13 лет. Я люблю свою работу, люблю «Дом-2», люблю родной канал. А Первый — эта новая ступень в моей карьере телеведущей».