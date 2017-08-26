Ольга Бузова продемонстрировала крепкий тыл в черно-белом купальнике
31-летняя Ольга Бузова уже почти 10 лет ведет шоу «Дом-2». Часть программ снимается на Сейшельских островах, поэтому некоторое время назад ведущая отправилась туда для записи новых выпусков. В связи с этим совершенно неудивительно, что Instagram Ольги вновь пополнился снимками в купальниках.
На одном из последних снимков Ольга продемонстрировала упругие ягодицы, тонкую талию и бронзовый загар, который так подчеркнул раздельный купальник с черно-белым графичным принтом. В подписи к снимку телеведущая рассказала о скором отъезде: «Сегодня пасмурно 🌪🌪🌪 и целый день льёт дождь 🌧 Погода плачет, что мы уезжаем...и я так привыкла тут находиться, что тоже немного грустно 😔 Я очень быстро привыкаю к месту и людям, и потом сложно расставаться...»
Многие фолловеры осыпали Ольгу и ее «тыл» комплиментами. Но нашлись и те, кто упрекнул девушку в злоупотреблении фотошопом: «в редакторе хорошо постаралась», «фотошоп видно», «Зачем попу фотошопить..она же со всех сторон плоская , а тут какая то попа Кардашьян», «Что за фотошоп». Стоит также отметить, что недавно подписчики предположили, что Ольга в фоторедакторе увеличила грудь.
Напомним, в одном из недавних интервью телеведущая заявила, что принимает свою фигуру такой, какая она есть, со всеми ее достоинствами и недостатками.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram