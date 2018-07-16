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Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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Певица и телеведущая приняла участие в фотосессии для одного из самых популярных глянцевых журналов.

Ольга Бузова не перестает удивлять! 32-летняя знаменитость успевает не только записывать новые синглы, снимать клипы, вести «Дом-2», создавать одежду для собственного бренда, делать уверенные шаги в ресторанном бизнесе, но и принимать участие в модных фотосъемках.

Несколько часов назад Ольга «отчиталась» в Instagram о фотосессии для журнала Harper’s Bazaar. На снимке для глянца брюнетка позирует в обтягивающем черном комбинезоне, подчеркнувшем изящые изгибы ее тела. «О появлении на полосах журнала @harpersbazaar_ru мечтают наверно девушки всей планеты 🌏 Потому что это не только престижно, но и безумно красиво 😍 Спасибо главной музе и редактору “Harper’s Bazaar” Даше Веледеевой, за эту роскошную съемку❤️ Спасибо за этот эксперимент, такой как на страницах вашего журнала меня не видел ещё никто 😝🤗 Номер уже в продаже 🙌🏽 #ракетазапущена 🚀» — подписала черно-белый кадр Бузова.

Отметим, что в списке достижений Ольги Бузовой прибавился еще один пункт — телеведущая стала «голосом» одного из популярных отечественных автомобильных навигаторов. Кроме нее, ранее такой чести были удостоены Федор Бондарчук, Баста, Гарик Харламов и Василий Уткин. Как сообщает портал Super.ru, запись Ольги для «Яндекс.Навигатора» длилась около четырех часов. По информации источника, некоторые стандартные фразы были изменены на те, которые больше подходят знаменитости. Например, вместо «Найден более быстрый маршрут» водители услышат «Люди не верили, но я нашла маршрут короче». Пользователи Сети шутят, что еще немного – и Ольга начнет объявлять станции метро.

Фото: instagram

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