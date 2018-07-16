Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке

Ольга Бузова не перестает удивлять! 32-летняя знаменитость успевает не только записывать новые синглы, снимать клипы, вести «Дом-2», создавать одежду для собственного бренда, делать уверенные шаги в ресторанном бизнесе, но и принимать участие в модных фотосъемках.

Несколько часов назад Ольга «отчиталась» в Instagram о фотосессии для журнала Harper’s Bazaar. На снимке для глянца брюнетка позирует в обтягивающем черном комбинезоне, подчеркнувшем изящые изгибы ее тела. «О появлении на полосах журнала @harpersbazaar_ru мечтают наверно девушки всей планеты 🌏 Потому что это не только престижно, но и безумно красиво 😍 Спасибо главной музе и редактору “Harper’s Bazaar” Даше Веледеевой, за эту роскошную съемку❤️ Спасибо за этот эксперимент, такой как на страницах вашего журнала меня не видел ещё никто 😝🤗 Номер уже в продаже 🙌🏽 #ракетазапущена 🚀» — подписала черно-белый кадр Бузова.