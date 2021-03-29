Ольга Бузова после слухов о новых отношениях записала клип с Аней Покров

Ольга Бузова перенесла тяжелое расставание с Давой, который, по ее собственным словам, поднимал на нее руку и изменял ей, однако уже сумела восстановиться и даже завести новые отношения. Подробностей она пока не раскрывает. Кроме того, появились слухи о том, что певица собирается стать матерью.

Своим клипом певица решила поддержать девушек после расставания. А записала она его вместе с блогером Аней Покров.

«У тебя все будет! Девчулички мои, это песня для вас. Мы с вами.

P.S. Анют, @pokrov90, я знаю как ты мечтала о фите со мной. Твоя мечта сбылась. И я счастлива, что мы записали этот трек, гимн по восстановлению себя», — написала Бузова.

Сам Дава, кстати, тоже прокомментировал свою личную жизнь и заявил, несмотря на все слухи и обвинения Бузовой в измене, сейчас у него никого нет. Также он отрицает и отношения с партнершей по «Танцам со звездами» Дарьей Палей.

Эти слухи блогер высмеял в юмористическом ролике с другими актерами:

«Шучу, у меня нет девушки», — заявил Дава и поставил грустный смайлик.