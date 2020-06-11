passion.ru

Ольга Бузова показала Любовь Успенскую в сверкающем наряде с декольте и призналась в нежных чувствах к ней

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ольга Бузова

Фото: Instagram Ольги Бузовой

66-летняя королева Любовь Успенская шансона дружит со многими своими молодыми коллегами.

Ольга Бузова поделилась с подписчиками фотографией с Любовью Успенской и призналась в нежных чувствах к ней. Любоь Успенская в сверкающем мини-комбинезоне с декольте прильнула к Ольге.

«Люба-Любонька, целую тебя в губоньки. За то, что ты поешь, как соловей. Встретились с моей прекрасной Любой, обожаю наши ночные голосовые по what’s app, и наши постоянные встречи в аэропортах во время гастролей. Люблю тебя», — написала Бузова в Instagram.

Фото: Instagram Ольги Бузовой

«Любонька легенда. Красотки», «Вау, какие красивые. Великолепные, я бы сказала», «Вы мои фавориты в караоке! Обожаю вас», «Оооо, я прям запела. Настроение поднялось еще выше», «Красотки», «Самые лучшие», «Хороша чертовка! Та, что слева», — написали в комментариях.

Но не все отреагировали на фото так положительно. «Обе ни о чем», «Точно, одна в 65 лет голые ляжки постит, вторая просто ни о чем», — раскритиковали Бузову и Успенскую.

Фото: Instagram Ольги Бузовой

А как вы думаете: Ольга и Любовь запишут дуэт?

Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой и Любови Успенской

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!