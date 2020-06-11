Ольга Бузова показала Любовь Успенскую в сверкающем наряде с декольте и призналась в нежных чувствах к ней

Ольга Бузова поделилась с подписчиками фотографией с Любовью Успенской и призналась в нежных чувствах к ней. Любоь Успенская в сверкающем мини-комбинезоне с декольте прильнула к Ольге.

«Люба-Любонька, целую тебя в губоньки. За то, что ты поешь, как соловей. Встретились с моей прекрасной Любой, обожаю наши ночные голосовые по what’s app, и наши постоянные встречи в аэропортах во время гастролей. Люблю тебя», — написала Бузова в Instagram.