Ольга Бузова показала Любовь Успенскую в сверкающем наряде с декольте и призналась в нежных чувствах к ней
Фото: Instagram Ольги Бузовой
Ольга Бузова поделилась с подписчиками фотографией с Любовью Успенской и призналась в нежных чувствах к ней. Любоь Успенская в сверкающем мини-комбинезоне с декольте прильнула к Ольге.
«Люба-Любонька, целую тебя в губоньки. За то, что ты поешь, как соловей. Встретились с моей прекрасной Любой, обожаю наши ночные голосовые по what’s app, и наши постоянные встречи в аэропортах во время гастролей. Люблю тебя», — написала Бузова в Instagram.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
«Любонька легенда. Красотки», «Вау, какие красивые. Великолепные, я бы сказала», «Вы мои фавориты в караоке! Обожаю вас», «Оооо, я прям запела. Настроение поднялось еще выше», «Красотки», «Самые лучшие», «Хороша чертовка! Та, что слева», — написали в комментариях.
Но не все отреагировали на фото так положительно. «Обе ни о чем», «Точно, одна в 65 лет голые ляжки постит, вторая просто ни о чем», — раскритиковали Бузову и Успенскую.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
А как вы думаете: Ольга и Любовь запишут дуэт?
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой и Любови Успенской
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