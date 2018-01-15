Ольга Бузова показала крепкий тыл и рассказала об отношениях с Тимуром Батрутдиновым в Таиланде
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Счастливая Ольга Бузова делится задорными фотографиями и видеороликами.
Подписчики Ольги Бузовой в восторге от фотографий и видеороликов, которые публикует звезда сегодня. Певица демонстрирует аппетитные формы в откровенных купальниках и делится видеороликами, в которых неизменно присутствует ее коллега и спутник Тимур Батрутдинов.
«Мой Тай», — пишет Оля под горячим снимком.
В видеороликах Ольга намекает, что подумывает о будущем с шоуменом, и, сияя от счастья, рассказывает, что же их все-таки связывает.
Подписчики артистки уверены: Оля с Тимуром — красивая пара. А как считаете вы?
Фото: instagram