Счастливая Ольга Бузова делится задорными фотографиями и видеороликами.

Подписчики Ольги Бузовой в восторге от фотографий и видеороликов, которые публикует звезда сегодня. Певица демонстрирует аппетитные формы в откровенных купальниках и делится видеороликами, в которых неизменно присутствует ее коллега и спутник Тимур Батрутдинов. «Мой Тай», — пишет Оля под горячим снимком.

В видеороликах Ольга намекает, что подумывает о будущем с шоуменом, и, сияя от счастья, рассказывает, что же их все-таки связывает.