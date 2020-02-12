Ольга Бузова показала фотографию с новой прической и рассорила фанатов: «На Ротару стала похожа»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию со дня рождения подруги. На снимке главный инста-блогер страны (Бузова — рекордсмен по количеству подписчиков) позирует с новой прической. Ольга покрасила волосы в темно-шоколадный оттенок и сделала гладкую укладку.
Новый имидж Бузовой стал камнем преткновения в комментариях под постом. Одни ее поклонники буквально пищали от восторга, другие нападали за ретушь фото, из-за которой Ольга стала не похожа сама на себя.
Фото: Instagram
«На Ротару стала похожа», «Я тоже заметила сходство», «Перестаньте сравнивать великую женщину с "ничто"», «Ротару для бедных», «Когда вы уже подавитесь своим ядом?», «А я Олю больше люблю», — последовали противоречивые комментарии, в которых одна часть подписчиков защищала Бузову, а другая — Софию Ротару.
«У Бузовой лицо какое-то перекошенное», «Грим, косметика, фотошоп», «Ведьма», — продолжились нападки на Ольгу. Но преданные фанаты не оставили ее в обиде,завалив комплиментами: «Оля, какая ты красивая», «Вы шикарная девушка! Радуйтесь и осознавайте это каждый день! Многие хотели бы оказаться на вашем месте».
А вы на чьей стороне: похожа ли Ольга на Софию Ротару?
Фото и видео: Instagram
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