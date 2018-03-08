Ольга Бузова побила мировой рекорд в iTunes
32-летняя Ольга Бузова выпустила новую песню «Она не боится», которая тут же установила мировой рекорд, обойдя композицию Hello Адель.
В Международный женский день Ольга Бузова порадовала поклонников — ее новый сингл «Она не боится» появился в iTunes. При этом песня всего за минуту возглавила чарт сервиса, и этот факт является мировым рекордом.
«#ОнаНеБоится устанавливать российские рекорды, она — бьет мировые...» — так прокомментировала Ольга свой успех в Instagram.
Напомним, сейчас Бузова находится в гастрольном туре по России. Недавно девушка неудачно оступилась и вывихнула лодыжку, после чего врачи запретили ей ходить без чьей-либо поддержки. Тем не менее, выступления певица отменять не стала.
Фото: Instagram
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