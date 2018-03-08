Ольга Бузова побила мировой рекорд в iTunes

В Международный женский день Ольга Бузова порадовала поклонников — ее новый сингл «Она не боится» появился в iTunes. При этом песня всего за минуту возглавила чарт сервиса, и этот факт является мировым рекордом.

«#ОнаНеБоится устанавливать российские рекорды, она — бьет мировые...» — так прокомментировала Ольга свой успех в Instagram.