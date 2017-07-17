Телеведущая защитила своих поклонников

31-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова постоянно подвергается нападкам критиков. И если на реплики хейтеров в Интернете Ольга предпочитает не отвечать, то колкие комментарии от коллег по шоу-бизнесу постоянная героиня светской хроники не оставляет без внимания.

Сегодня в Instagram Ольги, на который подписано уже более десяти миллионов пользователей, появился новый пост — обращение к Светлане Лободе. Напомним, бывшая участница группы «ВИА Гра» некоторое время назад объяснила, кому нравится музыка Ольги.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 17 2017 в 2:57 PDT

«Светлана, я предана своим людям, также как и они мне. Поэтому, прошу вас, как мыслящего человека, имеющего возможность читать и думать, как минимум впредь отказаться от таких громких, необоснованных и неправдивых высказываний. Будучи на туре в моей родной России - поговорите лучше о своём творчестве и своих поклонниках, некоторые из которых, кстати, слушают мою музыку. Я НИКОГДА не делила людей по социальному и материальному признаку, и с одинаковой силой люблю всех моих фанатов: как человека из российской глубинки без какого-либо образования, так и человека с частными домами и яхтами и Гарвардским образованием. Ведь ЛЮБОВЬ❤️ не имеет границ, и её невозможно измерить счетом в банке, количеством полученных дипломов и прочтённых книг. После вашего высказывания о людях, я бы задумалась на месте ваших поклонников, ведь среди них есть тоже большое количество людей из простых семей, которых судя по вашему интервью, вы не цените и не уважаете. Своей музыкой, своим настроем и своими словами на концертах я всегда призываю к доброте, любви и толерантности! Чего, Светлана, и вам искренне желаю. P.S. Надеюсь, что Вы просто устали на гастролях, или же хотели привлечь моё внимание. Но оскорблять моих поклонников я не позволю НИКОМУ!!!! В следущий раз можете позвонить мне, я с вами обязательно пообщаюсь», — написала Ольга под видеозаписью с выступления в Санкт-Петербурге в рамках VK Fest.

Подписчики Ольги Бузовой поддержали ее в комментариях: «Молодец!!!уважаю!!!», «Оля-молодец. Хоть я и не смогла прослушать ее песни, я рок люблю. Но по жизни Оля-умничка. А кто такая Лобода? Я вообще не знаю», «не ожидал такого от Светланы, это крайне омерзительный и низкий поступок.. видимо слава, деньги и пиар сыграли с ней злую шутку🤷♂️ Ольга, а вы молодец, действительно, зная как наши СМИ могут это выкрутить, вы все равно вступились за нас, ваших поклонников», «Критиковать Ольгу Бузову это позор для звезд ! Кто они такие чтобы судить и высмеивать? Есть звезды которые поют хуже Ольги Бузовой,но их же не критикуют! Почему ? Больше придумать ничего не могут и пиарятся на Ольге. Ольга я Вас уважаю за Ваше творчество,Вашу целеустремленность,силу волю,силу духа. За то, что Вы ни смотря ни на что идете вперед! Удачи,успехов и любви!», «видимо, Лободу слушают только люди с музыкальным образованием и слухом».

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)