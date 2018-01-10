Звезды телеканала ТНТ поделились шуточным видео, немало удивившим их поклонников.

Незадолго до Нового года резидент Comedy club Тимур Батрутдинов сообщил, что женится на Ольге Бузовой, если они не встретят свои половинки. Популярная телеведущая и певица поддержала своего коллегу по телеканалу и ответила на предложение руки и сердца согласием. Многочисленные поклонники высоко оценили юмор телезвезд, однако нашлись и те, кто уверен, что из Ольги и Тимура выйдет отличная пара.

Несколько часов назад в блоге Ольги, к слову, улетевшей в Таиланд, появился видеоролик, снятый на яхте. Фолловеры знаменитости немало удивились, узнав, с кем проводит время в отпуске их любимица.

«Конечно, неправда, дорогой @timurbatrutdinov 😂 Все, как ты скажешь 😘», — подписала видеоролик телеведущая.

«Суперская пара!!!! Счастья вам 👍» , «Ахахахаха, вот это прикол», «А мне нравится ваша пара! Рада!!!!!», «Они вместе!!!», «Я думаю просто шутка», «Вы классно смотритесь вместе», «Пиар очередной!», «А вы смотритесь вместе❤️☝🏽😊даже если это постанова))😎», — разошлись во мнениях подписчики. Впрочем, даже если это розыгрыш, в каждой шутке есть лишь доля шутки.

А вы как считаете?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram