Звезды телеканала ТНТ поделились шуточным видео, немало удивившим их поклонников.

Незадолго до Нового года резидент Comedy club Тимур Батрутдинов сообщил, что женится на Ольге Бузовой, если они не встретят свои половинки. Популярная телеведущая и певица поддержала своего коллегу по телеканалу и ответила на предложение руки и сердца согласием. Многочисленные поклонники высоко оценили юмор телезвезд, однако нашлись и те, кто уверен, что из Ольги и Тимура выйдет отличная пара.

Несколько часов назад в блоге Ольги, к слову, улетевшей в Таиланд, появился видеоролик, снятый на яхте. Фолловеры знаменитости немало удивились, узнав, с кем проводит время в отпуске их любимица.