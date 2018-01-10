Ольга Бузова отдыхает в Таиланде в компании известного шоумена
Незадолго до Нового года резидент Comedy club Тимур Батрутдинов сообщил, что женится на Ольге Бузовой, если они не встретят свои половинки. Популярная телеведущая и певица поддержала своего коллегу по телеканалу и ответила на предложение руки и сердца согласием. Многочисленные поклонники высоко оценили юмор телезвезд, однако нашлись и те, кто уверен, что из Ольги и Тимура выйдет отличная пара.
Несколько часов назад в блоге Ольги, к слову, улетевшей в Таиланд, появился видеоролик, снятый на яхте. Фолловеры знаменитости немало удивились, узнав, с кем проводит время в отпуске их любимица.
«Конечно, неправда, дорогой @timurbatrutdinov 😂 Все, как ты скажешь 😘», — подписала видеоролик телеведущая.
«Суперская пара!!!! Счастья вам 👍» , «Ахахахаха, вот это прикол», «А мне нравится ваша пара! Рада!!!!!», «Они вместе!!!», «Я думаю просто шутка», «Вы классно смотритесь вместе», «Пиар очередной!», «А вы смотритесь вместе❤️☝🏽😊даже если это постанова))😎», — разошлись во мнениях подписчики. Впрочем, даже если это розыгрыш, в каждой шутке есть лишь доля шутки.
А вы как считаете?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram