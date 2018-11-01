Ольга Бузова о работе круглыми сутками, эмоциях и будущем муже: «Есть страх, что я — только трофей»

Недавно на ТВ завершился масштабный проект «Замуж за Бузову», и в финале шоу Ольга выбрала бизнесмена Дениса Лебедева. Впрочем, отношения у пары в итоге все же не сложились, и в новом интервью журналу The Hollywood Reporter Бузова объяснила, чего же сейчас ждет от мужчин.

«В идеале я хочу, чтобы молодой человек познакомился со мной, не зная, кто я: просто увидел меня, ему бы понравились мои глаза или смех… Чтобы спросил, как меня зовут, а не можно ли со мной сфотографироваться. Страх, что я — только трофей и способ прославиться, будет всегда со мной, пока не дождусь человека, которому от меня ничего не нужно — ни подписчики, ни совместные съемки», — заявила певица.