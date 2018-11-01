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Ольга Бузова о работе круглыми сутками, эмоциях и будущем муже: «Есть страх, что я — только трофей»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

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32-летняя Ольга Бузова дала новое честное интервью и откровенно рассказала о том, сколько часов в день посвящает работе и чего хочет от суженого.

Недавно на ТВ завершился масштабный проект «Замуж за Бузову», и в финале шоу Ольга выбрала бизнесмена Дениса Лебедева. Впрочем, отношения у пары в итоге все же не сложились, и в новом интервью журналу The Hollywood Reporter Бузова объяснила, чего же сейчас ждет от мужчин.

«В идеале я хочу, чтобы молодой человек познакомился со мной, не зная, кто я: просто увидел меня, ему бы понравились мои глаза или смех… Чтобы спросил, как меня зовут, а не можно ли со мной сфотографироваться. Страх, что я — только трофей и способ прославиться, будет всегда со мной, пока не дождусь человека, которому от меня ничего не нужно — ни подписчики, ни совместные съемки», — заявила певица.

Звезда также призналась, что она — настоящий трудоголик: «Телевидение и сцена занимают 80 процентов моей жизни. Еще у меня бренд одежды Olga Buzova Design, для которого по ночам рисую эскизы, закупаю ткани и езжу на фабрики. Это кажется, что все так легко. Кропотливая работа всегда остается за кадром. В любой сфере. Никто не видит, в каком состоянии я приезжаю домой. Вчера, например, только в восемь утра вернулась, а уже в час дня была на работе». Тем не менее, кажется, Ольга вполне довольна своим образом жизни и ничего не собирается менять.

Фото: Instagram

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