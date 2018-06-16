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Ольга Бузова мечтает стать мамой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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В день рождения бабушки телеведущая и певица разоткровенничалась с поклонниками.

Певица и телеведущая Ольга Бузова не раз признавалась в интервью, что самое ценное для нее — это семья. Звезда не забывает про дни рождения близких и всегда старается устроить незабываемый праздник. Так, накануне день рождения отмечала бабушка Бузовой Алла Тимофеевна. О праздновании Ольга рассказала в своем Instagram: «Семейный вечер с самыми родными ❤️❤️❤️ мамулик и бабуля 🙏🏻 Вы понимаете, какие у меня хорошие гены?🤪👸🏻👸🏻👸🏻 похвасталась своим рестораном 🙌🏻🤗».

Кроме того, на праздник приехала родная сестра Ольги Анна: «Три поколения вместе 👩‍👧‍👧👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻 берегите своих родных и любите их здесь и сейчас🙏🏻🙏🏻🙏🏻».

«Счастье ❤️❤️❤️ Моя бабуля, и ей скоро 80 🙌🏻 все сделаю, чтобы она жила счастливо и без забот...жаль, что дедушка не смог дождаться правнуков 😢 но бабуля должна 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 где ты? Моя любовь 😔», — разоткровенничалась Ольга.

Многочисленные подписчики уверены, что телезвезда обязательно встретит свою любовь. В их числе «коллега» Ольги по телестройке Виктория Боня: «Оля, все придет! И не только придет, а будет у тебя самый лучший мужчина. Просто он захочет тишины и не станет делить тебя ни с кем. Поэтому, пока ты не готова быть в тишине, наслаждайся своей работой и карьерой».

Фото: instagram

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