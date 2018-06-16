Ольга Бузова мечтает стать мамой

Многочисленные подписчики уверены, что телезвезда обязательно встретит свою любовь. В их числе «коллега» Ольги по телестройке Виктория Боня: «Оля, все придет! И не только придет, а будет у тебя самый лучший мужчина. Просто он захочет тишины и не станет делить тебя ни с кем. Поэтому, пока ты не готова быть в тишине, наслаждайся своей работой и карьерой».