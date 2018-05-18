Ольга Бузова хочет попасть на «Евровидение — 2019»

В минувшую субботу в Лиссабоне состоялся финал конкурса песни «Евровидение», в котором впервые за 20 лет не была представлена наша страна. По результатам второго полуфинала российская певица Юлия Самойлова не набрала достаточного для выхода в финал количества баллов.

Многочисленные представители шоу-бизнеса высказали свое мнение о выступлении Самойловой. Поющая телеведущая, а теперь и ресторатор, Ольга Бузова не осталась в стороне. Ольга, уверенно покоряющая музыкальный Олимп, уверена, что Самойловой не стоило участвовать в «Евровидении». «Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как "Евровидение". Ей стоило набраться опыта и уверенности… Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне», — заявила Бузова.