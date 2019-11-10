Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов устроили двойное свидание

Создатели шоу подготовили необычное задание для участников — аналог шоу «Прожарка», в котором девушки и парни должны были придумать шутки, которые покорят Тимура и Ольгу. По окончании «прожарки» ведущая Марина Кравец сообщила, что это была церемония выбора.

Ольга Бузова призналась, что приняла решение еще до того, как началась церемония, – шоу покинул Кирилл Шульгин. Тимур Батрутдинов решил, что далее ему не по пути со Светланой Филией. Тем не менее, и телеведущая, и шоумен признали, что во время этой церемонии могли совершить большую ошибку.