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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов устроили двойное свидание

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Instagram Ольги Бузовой

В эфир вышел очередной выпуск романтического реалити-шоу «План Б».

В воскресенье, 10 ноября, в эфир телеканала ТНТ вышел пятый выпуск романтического реалити-шоу «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут свою любовь. На этот раз главные герои устроили своим потенциальным половинкам «испытание» за пределами виллы. Тимур отвез девушек на водопад, а Ольга отправилась с парнями кормить обезьян. По итогам «испытания» телеведущая и шоумен выбрали себе пару для двойного свидания. Ольга отправилась на личную встречу с Сергеем Коробковым, а Тимур — с Севиль Кравцовой.

Создатели шоу подготовили необычное задание для участников — аналог шоу «Прожарка», в котором девушки и парни должны были придумать шутки, которые покорят Тимура и Ольгу. По окончании «прожарки» ведущая Марина Кравец сообщила, что это была церемония выбора.

Ольга Бузова призналась, что приняла решение еще до того, как началась церемония, – шоу покинул Кирилл Шульгин. Тимур Батрутдинов решил, что далее ему не по пути со Светланой Филией. Тем не менее, и телеведущая, и шоумен признали, что во время этой церемонии могли совершить большую ошибку.

Фото и видео: Instagram

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