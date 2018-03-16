Ольга Бузова и Алан Камилов рассказали о эскорт-прошлом жены Мота

Грубое высказывание Мота в эфире шоу «Лига плохих шуток» об интимной жизни Ольги Бузовой обернулось скандалом. «Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин», — прочитал мужчина с экрана мобильного телефона (кто был автором этих строчек — умалчивается).

«Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих. <...> Я знаю очень много правды про этих людей. Очень некрасивой правды», — прокомментировала Ольга видеоролик, попавший в Сеть. Она не побоялась задеть жену Мота — Марию Мельникову: не так давно бывшие подруги поссорились из-за Анастасии Костенко. В одном из комментариев Ольга намекнула на то, что ее Мельникова оказывала некие услуги в сауне.