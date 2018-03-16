Ольга Бузова и Алан Камилов рассказали о эскорт-прошлом жены Мота
Грубое высказывание Мота в эфире шоу «Лига плохих шуток» об интимной жизни Ольги Бузовой обернулось скандалом. «Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин», — прочитал мужчина с экрана мобильного телефона (кто был автором этих строчек — умалчивается).
«Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих. <...> Я знаю очень много правды про этих людей. Очень некрасивой правды», — прокомментировала Ольга видеоролик, попавший в Сеть. Она не побоялась задеть жену Мота — Марию Мельникову: не так давно бывшие подруги поссорились из-за Анастасии Костенко. В одном из комментариев Ольга намекнула на то, что ее Мельникова оказывала некие услуги в сауне.
Чуть позже бывший парень Марии, музыкант Алан Камилов, выступил с пламенной речью в поддержку певицы. «Я молчал, так как не хотел лезть в чужие отношения. Но вчерашняя ситуация с Бузовой реально меня подтолкнула на откровения, потому что нельзя очернять человека, когда ты сам живешь во лжи. Когда Маша начинала отношения с Мотом, она параллельно зажигала с половиной Киева, и это довольно много людей знают. Когда она встречалась со мной, она отправляла девушек на эскорт и говорила им: "Слушай, твой не узнает, Алан же не знает, что я езжу". <...> Она эскортила, сто процентов, это неопровержимый факт», — сообщил он каналу Super.
«Вся ее история о прошлой жизни — это фикция, ложь, и это только одна сотая ее темной жизни», — добавил он.
Супружеская пара, в адрес которой льются оскорбления от поклонников Ольги Бузовой, была вынуждена закрыть возможность комментирования своих постов в социальных сетях. Они никак не комментируют скандал, возникший из-за неосторожной шутки.
Фото: instagram