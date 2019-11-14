Ольга Бузова готовится выступить на «Евровидении»?
33-летняя певица Ольга Бузова рассказала о намерении поехать на главный в Европе конкурс поп-музыки.
О своих планах Ольга Бузова сообщила во время концерта.
«Следующую песню на английском я буду петь на "Евровидении"», — цитирует Super слова Ольги Бузовой.
Правда, певица не уточнила, в каком году это произойдет. Судя по ее неуемной энергии, возможно, и в 2020 году.
Вы хотели бы, чтобы Ольга представила Россию на конкурсе?
Фото и видео: instagram
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