Ольга Бузова готовится выступить на «Евровидении»?

О своих планах Ольга Бузова сообщила во время концерта.

«Следующую песню на английском я буду петь на "Евровидении"», — цитирует Super слова Ольги Бузовой.

Правда, певица не уточнила, в каком году это произойдет. Судя по ее неуемной энергии, возможно, и в 2020 году.

Вы хотели бы, чтобы Ольга представила Россию на конкурсе?