Ольга Бузова эмоционально отреагировала на помолвку Дмитрия Тарасова
Сегодня стало известно о грядущей свадьбе «Вице-мисс Россия — 2014» Анастасии Костенко и полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова: в социальной сети появилось видео помолвки, состоявшейся на Мальдивах, где сейчас отдыхает пара. Многие пользователи Сети предположили, что экс-супруга Тарасова — скандально известная телеведущая и певица Ольга Бузова, которая болезненно реагирует на все новости, связанные с бывшим мужем, — просто обязана поделиться своей реакцией на такое событие. Впрочем, они не ошиблись.
Ольга опубликовала короткое видео в Instagram, под которым поблагодарила «своих людей»: «Мои люди всегда со мной ❤️ Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, что бы я делала без вашей поддержки 😔 #моилюдивсегдасомной».
Подписчики поющей телеведущей обратили внимание на ее заплаканные глаза, которые она попыталась спрятать за популярными «масками» Instagram: «Бузик не реви», «Ты сильная,умная,самодостаточная девушка,И знаешь самые лучшие отношения у тебя впереди,Это факт!», «Оля хватит плакать прошу! Этот недомужик об тебя ноги вытирает, а ты плачешь! Оля не плачь, мужчины не любят плачущих женщин. Они любят счастливых и которые могут сделать счастливыми их. Оля полюби себя, полюбят и другие», «будь гордой, девочка! не показывай свою слабость...», «Оля, у Вас в глазах слезы.... Все когда то пройдет. Вы сильная!!!! Потом, со временем, даже и не вспомните, что когда то были слезы)) и из-за чего!!! У вас все будет ОК!!», «Заплаканая, какая-то😘».
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram