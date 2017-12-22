Короткое видео появилось в Instagram экс-супруги футболиста.

Сегодня стало известно о грядущей свадьбе «Вице-мисс Россия — 2014» Анастасии Костенко и полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова: в социальной сети появилось видео помолвки, состоявшейся на Мальдивах, где сейчас отдыхает пара. Многие пользователи Сети предположили, что экс-супруга Тарасова — скандально известная телеведущая и певица Ольга Бузова, которая болезненно реагирует на все новости, связанные с бывшим мужем, — просто обязана поделиться своей реакцией на такое событие. Впрочем, они не ошиблись.

Ольга опубликовала короткое видео в Instagram, под которым поблагодарила «своих людей»: «Мои люди всегда со мной ❤️ Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, что бы я делала без вашей поддержки 😔 #моилюдивсегдасомной».