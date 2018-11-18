Ольга Будина объяснила, почему не смогла стать приемной матерью

43-летняя актриса Ольга Будина уже несколько лет практически не появляется на кино- и телеэкранах. Ролям в кино звезда сериалов «Граница. Таежный роман» и «Земский доктор» предпочла занятия благотворительностью – Ольга помогает детям, оставшимся без родителей, детским домам, многодетным семьям. «В последнее время перестала заниматься своей актерской карьерой, возможно, у меня такой период в жизни, когда нужна некая пауза. И уже больше трех лет я не имею никаких проектов. Предложения поступают, но я пока не хочу играть, хочу делать то, чего душа просит», – призналась Будина Лере Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион».

Брак с бизнесменом Александром Наумовым и рождение сына Наума стали первым шагом актрисы к благотворительности. Спустя два года после рождения Наума, Александр ушел от супруги к другой женщине. Сейчас Наум переживает непростой период переходного возраста, и, по словам актрисы, мальчику очень не хватает отца.