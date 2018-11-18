Ольга Будина объяснила, почему не смогла стать приемной матерью

43-летняя актриса Ольга Будина уже несколько лет практически не появляется на кино- и телеэкранах. Ролям в кино звезда сериалов «Граница. Таежный роман» и «Земский доктор» предпочла занятия благотворительностью – Ольга помогает детям, оставшимся без родителей, детским домам, многодетным семьям. «В последнее время перестала заниматься своей актерской карьерой, возможно, у меня такой период в жизни, когда нужна некая пауза. И уже больше трех лет я не имею никаких проектов. Предложения поступают, но я пока не хочу играть, хочу делать то, чего душа просит», – призналась Будина Лере Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион».
Брак с бизнесменом Александром Наумовым и рождение сына Наума стали первым шагом актрисы к благотворительности. Спустя два года после рождения Наума, Александр ушел от супруги к другой женщине. Сейчас Наум переживает непростой период переходного возраста, и, по словам актрисы, мальчику очень не хватает отца.
Более того, восемь лет назад Ольга была готова усыновить 14-летнего Сашу Исмаилова из детского дома, но подросток оказался не тем, за кого себя выдавал: «Я хотела стать приемной матерью для того, чтобы у Саши была квартира и чтобы он мог поступить в университет. Но невозможно построить отношения, когда нет доверия. Все его действия говорили о том, что я всего лишь инструмент. Я понимала, что он может меня обмануть, схитрить. Как я могу ввести в семью постороннего человека, понимая, что он может оказать дурное влияние на моего сына. Мне Саша врал в глаза. Мы обнаружили окурки, а он неоднократно говорил, что это не он курил. Он отказался поступать в академию МЧС. В конце концов, я сказала, что очень разочарована и халявы больше не будет», – призналась Ольга. В студии программы появился уже взрослый Александр Исмаилов, признавший свою неправоту по отношению к актрисе: «Я не относился к ней так, как она ко мне. Обманывал. Не оправдал ее надежды. А потом решил, что лучше Олю избавить от себя».
Фото: Nadezhda Markalova, Pravda Komsomolskaya, Ali Magomedov, Natalya Loginova/Globallookpress