Ольга Бодрова рассказала, что для нее значит актерство: «Не могу заниматься чем-то другим»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
23-летняя Ольга Бодрова подает большие надежды на актерском поприще. Она уже получила награду за лучшую роль в картине «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Grazia расспросили наследницу легендарного актера о ее профессии.
Сама Ольга описывает себя как послушную «актрису». В работе для нее главное — доверие к режиссеру. «Я всегда всеми силами стараюсь понять режиссера, получить это доверие и работать на общее дело. Актер и режиссер могут спорить, искать, пробовать, но только для того, чтобы вместе что-то найти, а не за тем, чтобы кто-то вышел победителем», — объяснила Ольга.
По словам девушки, актерское ремесло затянуло ее с головой. «Я выбрала эту профессию, потому что однажды поняла, что не хочу и не могу заниматься чем-то другим всю жизнь, — тут нет рационального ответа и объяснения. Мне страшно жить и работать не в удовольствие, считать дни до выходных, ждать, когда закончится рабочая неделя, — это не укладывается в мою парадигму жизни, поэтому я выбрала жить не так», — высказалась дочь Бодрова.
Ольга поделилась, что выбирает роли, слушая свою интуицию. Если ей тяжело принять решение, то она идет за советом к мужу, маме или дедушке.
По словам актрисы, она еще сама не до конца себя изучила. «Я верю, что человек очень долго себя познает, может быть, всю свою жизнь, а может быть, ему и не дано понять себя до конца. Я считаю, что мы отражаемся в глазах и душах тех, кто нас любит. Поэтому это они смогут рассказать, какая я. Я сама не знаю. Люблю свой дом, свою семью, свою собаку, свой театр, своих партнеров и друзей», — объяснила Ольга. Девушка добавила, что любит тишину и для нее очень важно время от времени уединяться, чтобы собраться с мыслями.
Фото: Global Look Press