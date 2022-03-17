Ольга Бодрова рассказала, что для нее значит актерство: «Не могу заниматься чем-то другим»

По словам девушки, актерское ремесло затянуло ее с головой. «Я выбрала эту профессию, потому что однажды поняла, что не хочу и не могу заниматься чем-то другим всю жизнь, — тут нет рационального ответа и объяснения. Мне страшно жить и работать не в удовольствие, считать дни до выходных, ждать, когда закончится рабочая неделя, — это не укладывается в мою парадигму жизни, поэтому я выбрала жить не так», — высказалась дочь Бодрова.

Ольга поделилась, что выбирает роли, слушая свою интуицию. Если ей тяжело принять решение, то она идет за советом к мужу, маме или дедушке.

По словам актрисы, она еще сама не до конца себя изучила. «Я верю, что человек очень долго себя познает, может быть, всю свою жизнь, а может быть, ему и не дано понять себя до конца. Я считаю, что мы отражаемся в глазах и душах тех, кто нас любит. Поэтому это они смогут рассказать, какая я. Я сама не знаю. Люблю свой дом, свою семью, свою собаку, свой театр, своих партнеров и друзей», — объяснила Ольга. Девушка добавила, что любит тишину и для нее очень важно время от времени уединяться, чтобы собраться с мыслями.

Фото: Global Look Press