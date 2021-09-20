Олеся Судзиловская впервые показала лицо своего подросшего младшего сына

Олеся Судзиловская впервые показала лицо своего пятилетнего сына Майка от Сергея Дзебаня. Ранее звезда не показывала его — по обоюдному с отцом мальчика решению.

«Наше семейное решение — не выкладывать фотографии деток до определенного возраста. Сегодня вдруг поняла, какой Майк большой, уже настоящий мужчина! Как же быстро ты растешь! Сыночек, я люблю тебя! На семейном совете фотографию решили опубликовать», — написала она под публикацией.