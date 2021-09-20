passion.ru
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Олеся Судзиловская впервые показала лицо своего подросшего младшего сына

Актриса отметила, что считает верным не публиковать лица детей до определенного возраста. Однако на семейном совете было принято решение, что Майк достаточно большой, чтобы его можно было представить поклонникам.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Олеся Судзиловская на тренировке

Фото: @olesya_sudzilovskaya

Олеся Судзиловская впервые показала лицо своего пятилетнего сына Майка от Сергея Дзебаня. Ранее звезда не показывала его — по обоюдному с отцом мальчика решению.

«Наше семейное решение — не выкладывать фотографии деток до определенного возраста. Сегодня вдруг поняла, какой Майк большой, уже настоящий мужчина! Как же быстро ты растешь! Сыночек, я люблю тебя! На семейном совете фотографию решили опубликовать», — написала она под публикацией.

Майк появился на свет раньше, чем его родители успели зарегистрировать брак — они сделали это только через 10 месяцев после появления сына на свет. Для актрисы беременность стала второй — у нее также есть старший сын Артем.

Интересно, что после рождения второго сына звезда очень быстро пришла в форму и, несмотря на рождение двоих детей, совершенно не выглядит на свой возраст, хотя ей уже за сорок. Своей фигуре она уделяет много внимания и очень ей гордиться. Кроме того, она часто делится со своими поклонниками видео и фотографиями с тренировок, вдохновляя их любить себя и уделять время своему телу. В период самоизоляции из-за коронавируса она даже вела свой бьюти-дневник, в котором записывала собственные достижения.

Фото: Global Look press, Instagram