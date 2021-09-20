Олеся Судзиловская впервые показала лицо своего подросшего младшего сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @olesya_sudzilovskaya
Олеся Судзиловская впервые показала лицо своего пятилетнего сына Майка от Сергея Дзебаня. Ранее звезда не показывала его — по обоюдному с отцом мальчика решению.
«Наше семейное решение — не выкладывать фотографии деток до определенного возраста. Сегодня вдруг поняла, какой Майк большой, уже настоящий мужчина! Как же быстро ты растешь! Сыночек, я люблю тебя! На семейном совете фотографию решили опубликовать», — написала она под публикацией.
Майк появился на свет раньше, чем его родители успели зарегистрировать брак — они сделали это только через 10 месяцев после появления сына на свет. Для актрисы беременность стала второй — у нее также есть старший сын Артем.
Интересно, что после рождения второго сына звезда очень быстро пришла в форму и, несмотря на рождение двоих детей, совершенно не выглядит на свой возраст, хотя ей уже за сорок. Своей фигуре она уделяет много внимания и очень ей гордиться. Кроме того, она часто делится со своими поклонниками видео и фотографиями с тренировок, вдохновляя их любить себя и уделять время своему телу. В период самоизоляции из-за коронавируса она даже вела свой бьюти-дневник, в котором записывала собственные достижения.
Фото: Global Look press, Instagram