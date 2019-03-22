Олеся Судзиловская рассказала о роли Гоши Куценко в своей жизни

Олеся Судзиловская вышла замуж за Сергея Дзебаня в 2009 году. Актриса уверяет, что супруг поддерживает ее во всех начинаниях: «Сережа никогда не навязывает свое мнение. Я могу ему рассказать о поступившем предложении, могу спросить: «Что ты по этому поводу думаешь?» Сергей всегда за творчество. Я благодарна ему за возможность думать не о том, что я буду завтра есть, а только о том, что я сегодня буду играть. И вообще, его юмор позволяет нам смотреть на возникающие время от времени трудности легко. Сами понимаете, как может пошутить выпускник мединститута, прошедший армию, горячие точки, Россию 90-х и женившийся на Судзиловской». Одна из последних ролей актрисы — супруга мэра в сериале «Домашний арест» — является одной из самых любимых у Сергея Дзебаня: «Сейчас он остался в восторге от сериала «Домашний арест», который вышел на ТНТ-PREMIER. Песню оттуда часто поет: «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым?» Нравится она ему очень…».

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мужа?</div></a></div></div><div class="jsx-4113282988 block LZ8QijViLH9d28x8GarhA _3AWI_0TSKcjc5YXi9Bshpb _2LOHE7ZVXjnKEiG7Y2aQXh _1aAlsDB_duC1ZMHZUQ8RNV"><div class="jsx-1710041871 jsx-2409546384 item"><a class="jsx-1131484603 link" href="/news/topical/silno-i-moshno-klip-i-pesnya-sergeya-lazareva-dlya-evrovideniya-2019-ponravilas-ego-poklonnikam-09-03-2019.htm"><div class="jsx-1308485577 jsx-3865812515 image"><div itemscope="" itemType="http://schema.org/ImageObject" class="_1rBt76UGY5BEL3O8Ai1gKQ _2gkoVXNdJUYg5SWY5gajvZ" style="max-width:260px"><div><div style="background-position:center" class="jsx-540923185 _3vBDgiAMbzDhS6NM4MnM3G image"></div></div><div style="background-position:center;background-image:url('/imgs/2019/03/10/11/2947870/3b013706095abaed1ce51a23c8b5df1ac61822a5.jpg')" class="jsx-540923185 _15ceQLBWphfbAfHy5OPFVX blurred_preview"></div><div style="padding-top:60%" class="jsx-540923185"></div><link itemProp="url" href="/thumb/260x0/filters:quality(75)/imgs/2019/03/10/11/2947870/a83fb8f5e846d83cf2f68752c49283a538372f4a.jpg"/><link itemProp="contentUrl" href="/thumb/260x0/filters:quality(75)/imgs/2019/03/10/11/2947870/a83fb8f5e846d83cf2f68752c49283a538372f4a.jpg"/></div><div class="jsx-1308485577 jsx-3865812515 icons"></div></div><div class="jsx-2903194786 jsx-2512346814 title desktop">«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам</div></a></div></div><div class="jsx-302476523 block LZ8QijViLH9d28x8GarhA _3AWI_0TSKcjc5YXi9Bshpb _2LOHE7ZVXjnKEiG7Y2aQXh _1aAlsDB_duC1ZMHZUQ8RNV"><div class="jsx-1710041871 jsx-2409546384 item"><a class="jsx-1131484603 link" href="/news/topical/futbolist-evgenii-aldonin-otdal-12-letnyuyu-doch-roditelyam-yulii-nachalovoi-20-03-2019.htm"><div class="jsx-1308485577 jsx-3865812515 image"><div itemscope="" itemType="http://schema.org/ImageObject" class="_1rBt76UGY5BEL3O8Ai1gKQ _2gkoVXNdJUYg5SWY5gajvZ" style="max-width:260px"><div><div style="background-position:center" class="jsx-540923185 _3vBDgiAMbzDhS6NM4MnM3G image"></div></div><div style="background-position:center;background-image:url('/imgs/2019/03/20/16/2959524/3c91180d16f14bf254d6ad580238369fcf655ee5.jpg')" class="jsx-540923185 _15ceQLBWphfbAfHy5OPFVX blurred_preview"></div><div style="padding-top:60%" class="jsx-540923185"></div><link itemProp="url" href="/thumb/260x0/filters:quality(75)/imgs/2019/03/20/16/2959524/1d3c9c070fdd10b0839600a1bf942eb3f4367e98.jpg"/><link itemProp="contentUrl" href="/thumb/260x0/filters:quality(75)/imgs/2019/03/20/16/2959524/1d3c9c070fdd10b0839600a1bf942eb3f4367e98.jpg"/></div><div class="jsx-1308485577 jsx-3865812515 icons"></div></div><div class="jsx-2903194786 jsx-2512346814 title desktop">Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой</div></a></div></div><div class="jsx-221384874 block LZ8QijViLH9d28x8GarhA _3AWI_0TSKcjc5YXi9Bshpb _2LOHE7ZVXjnKEiG7Y2aQXh 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style="background-position:center;background-image:url('/imgs/2019/03/11/19/2949338/6d664f52e2ae20a0d02b2f15a55985ff4e4e0d10.jpg')" class="jsx-540923185 _15ceQLBWphfbAfHy5OPFVX blurred_preview"></div><div style="padding-top:60%" class="jsx-540923185"></div><link itemProp="url" href="/thumb/260x0/filters:quality(75)/imgs/2019/03/11/19/2949338/6aa71960884471310bb4b62f5809e262d906a625.jpg"/><link itemProp="contentUrl" href="/thumb/260x0/filters:quality(75)/imgs/2019/03/11/19/2949338/6aa71960884471310bb4b62f5809e262d906a625.jpg"/></div><div class="jsx-1308485577 jsx-3865812515 icons"></div></div><div class="jsx-2903194786 jsx-2512346814 title desktop">Олег Газманов нежно поздравил жену с 50-летием и показал ее «неприбранное» фото</div></a></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div style="width:40px" class="jsx-4194374637 block LZ8QijViLH9d28x8GarhA _3AWI_0TSKcjc5YXi9Bshpb RGjhkU71oIw2BWmOCJIs4"></div><div style="width:300px" class="jsx-4113282988 block 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d="M24.77 40.26a19.4 19.4 0 0 1-5.6-.82c1.53-7.03 3.8-10.87 5.7-12.96.29.13.58.26.9.37 7.3 2.72 15.2 1.77 15.2 1.77s-.54-8.96-6.89-12.39c-1.35-.73-2.8-1.1-4.25-1.23a49.55 49.55 0 0 1 7.45-8.78 19.23 19.23 0 0 1 6.87 14.73c0 10.66-8.68 19.3-19.38 19.3zM5.56 23.47c5.1-.7 8.66-2.83 11.7-3.05-1.61 3-3.37 8.78-.84 17.96-5.8-2.77-10-8.31-10.86-14.9zm3.56-13.9a20.1 20.1 0 0 0 4.81 6.26 28.2 28.2 0 0 0-8.48 3.7c.27-3.71 1.6-7.12 3.67-9.95zm15.65-7.92c3.42 0 6.63.89 9.41 2.43-4.73 1.59-8.64 3.84-10.78 7.77a19.89 19.89 0 0 0-9.78-6.67c3.15-2.22 7-3.53 11.15-3.53zm14.52 2.9a21.32 21.32 0 0 1 5.3-3.06 136.6 136.6 0 0 0-7.3 1.67C33.97 1.16 30.08 0 25.94 0c-5.18 0-9.93 1.8-13.67 4.8a24.86 24.86 0 0 0-5.13-.7s.36 1.93 1.48 4.44a21.54 21.54 0 0 0-4.43 11.8A47.58 47.58 0 0 0 0 23.58c1.52.15 2.93.14 4.24.04A21.73 21.73 0 0 0 17.48 41.7c.26.74.56 1.51.88 2.3l.29-1.85c2.28.8 4.74 1.25 7.3 1.25 12.03 0 21.8-9.72 21.8-21.7 0-6.99-3.32-13.2-8.46-17.16z" id="Fill-9" fill="#E87461"></path></g></g><text id="\u0416\u0435\u043D\u0441\u043A\u0438\u0439-\u0436\u0443\u0440\u043D\u0430\u043B" font-family="PlayfairDisplay-Italic, Playfair Display" font-size="10" font-style="italic" fill="#9D9D9D"><tspan x="57.41" y="46.28">Женский журнал</tspan></text></g></g></svg></a><div class="jsx-373734635 jsx-2306978602 social desktop"><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/passion.ru" class="jsx-194687099 link jsx-373734635 jsx-2306978602 social-item" rel="nofollow"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="8" height="18" viewBox="0 0 8 18" class="jsx-373734635 jsx-2306978602 social-icon"><path fill="#CACACA" fill-rule="evenodd" id="$" d="M1.8 5.88H0v3.08h1.8V18h3.48V8.92h2.43l.25-3.03H5.29V4.14c0-.71.14-1 .8-1h1.88V0h-2.4C2.97 0 1.81 1.19 1.81 3.46V5.9"></path></svg></a><a target="_blank" href="http://vkontakte.ru/passionru" class="jsx-194687099 link jsx-373734635 jsx-2306978602 social-item" rel="nofollow"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="21" height="12" viewBox="0 0 21 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После окончания Школы-студии МХАТ будущая звезда играла в театре и снималась в рекламе. Первым «взрослым» фильмом, в котором Олеся приняла участие, стала кинолента «Мама, не горюй». В интервью «7 дней» Судзиловская призналась, что Гоша Куценко, позвавший ее на съемки в этот фильм, сыграл в ее судьбе важную роль: «Спасибо Гоше Куценко, выпускнику Школы-студии МХАТ, это он меня заметил и на съемки привел. Впоследствии мы подружились, и Гоша сыграл в моей жизни большую роль. Он и с Сергеем (Дзебанем, ставшим впоследствии супругом актрисы — прим.ред.) меня познакомил»."}},{"id":"6a14a1a2-3dd0-4e34-8dc3-9583a1ee0760","type":"image","attributes":{"align":null,"caption":"Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань","credits":"Anatoly Lomokhov/Globallookpress","versions":{"thumbnail":{"rel_url":"/imgs/2019/03/22/11/2961673/e776190b6bc375abcc54b59d07f26b89ea9f50d6.jpg","width":50,"height":33,"size":485},"original":{"rel_url":"/imgs/2019/03/22/11/2961673/7aedf3ce7eec037fae10a5438dd46083ba6c12f8.jpg","width":1623,"height":1080,"size":417394}}}},{"id":"916fba81-c42c-495f-be57-78b97f1af7e1","type":"markdown","attributes":{"body":"Олеся Судзиловская вышла замуж за Сергея Дзебаня в 2009 году. Актриса уверяет, что супруг поддерживает ее во всех начинаниях: «Сережа никогда не навязывает свое мнение. Я могу ему рассказать о поступившем предложении, могу спросить: «Что ты по этому поводу думаешь?» Сергей всегда за творчество. Я благодарна ему за возможность думать не о том, что я буду завтра есть, а только о том, что я сегодня буду играть. И вообще, его юмор позволяет нам смотреть на возникающие время от времени трудности легко. Сами понимаете, как может пошутить выпускник мединститута, прошедший армию, горячие точки, Россию 90-х и женившийся на Судзиловской». Одна из последних ролей актрисы — супруга мэра в сериале «Домашний арест» — является одной из самых любимых у Сергея Дзебаня: «Сейчас он остался в восторге от сериала «Домашний арест», который вышел на ТНТ-PREMIER. Песню оттуда часто поет: «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым?» Нравится она ему очень…».



Напомним, у Олеси Судзиловской и Сергея Дзебаня подрастают двое детей — десятилетний Артем и трехлетний Майкл."}},{"id":"af2b9abf-3fa3-4ed3-b642-2c09981c9808","type":"snippet","attributes":{"js":"","css":"","html":"\u003ciframe width=\"640\" height=\"360\" allow=\"autoplay\" src=\"https://passionru.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1082690\" allowfullscreen","description":null}},{"id":"52f1d57c-c84c-4455-aa8f-37f8252847cc","type":"markdown","attributes":{"body":"**Подписывайтесь на страницы Passion.ru в [ВКонтакте](https://vk.com/passionru), [Одноклассниках](https://ok.ru/group/54550166110227), [Facebook](https://www.facebook.com/passion.ru) и [Instagram](https://www.instagram.com/passionru/)!**



_Текст: Наталья Емельянова_



_Фото: Anatoly Lomokhov, Natalia Shakhanova, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram_



_Видео: 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