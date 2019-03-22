Олеся Судзиловская рассказала о роли Гоши Куценко в своей жизни

44-летняя Олеся Судзиловская — популярная актриса театра и кино. После окончания Школы-студии МХАТ будущая звезда играла в театре и снималась в рекламе. Первым «взрослым» фильмом, в котором Олеся приняла участие, стала кинолента «Мама, не горюй». В интервью «7 дней» Судзиловская призналась, что Гоша Куценко, позвавший ее на съемки в этот фильм, сыграл в ее судьбе важную роль: «Спасибо Гоше Куценко, выпускнику Школы-студии МХАТ, это он меня заметил и на съемки привел. Впоследствии мы подружились, и Гоша сыграл в моей жизни большую роль. Он и с Сергеем (Дзебанем, ставшим впоследствии супругом актрисы — прим.ред.) меня познакомил».
Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
Олеся Судзиловская вышла замуж за Сергея Дзебаня в 2009 году. Актриса уверяет, что супруг поддерживает ее во всех начинаниях: «Сережа никогда не навязывает свое мнение. Я могу ему рассказать о поступившем предложении, могу спросить: «Что ты по этому поводу думаешь?» Сергей всегда за творчество. Я благодарна ему за возможность думать не о том, что я буду завтра есть, а только о том, что я сегодня буду играть. И вообще, его юмор позволяет нам смотреть на возникающие время от времени трудности легко. Сами понимаете, как может пошутить выпускник мединститута, прошедший армию, горячие точки, Россию 90-х и женившийся на Судзиловской». Одна из последних ролей актрисы — супруга мэра в сериале «Домашний арест» — является одной из самых любимых у Сергея Дзебаня: «Сейчас он остался в восторге от сериала «Домашний арест», который вышел на ТНТ-PREMIER. Песню оттуда часто поет: «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым?» Нравится она ему очень…».
Напомним, у Олеси Судзиловской и Сергея Дзебаня подрастают двое детей — десятилетний Артем и трехлетний Майкл.