43-летняя актриса достойно ответила хейтерам

Последние несколько недель августа известная актриса Олеся Судзиловская провела в Испании. Посетив острова Майорка, Форментера и Ибица, звезда обрела шикарный загар, который теперь демонстрирует на камеру. Сегодня утром она показала фото в экстравагантном купальнике, но ее фигура, как и наряд, подверглись критике.

«А вот эта хрень сверху отстегивается чтобы поплавать?», «В нем ходить и демонстрировать, но не плавать, эти дизайнеры одежды уже не знают, что еще придумать», — досталось купальнику.

«Олесечка, не худейте больше!», «Я тоже не пойму, что красивого в худобе, и поза некрасивая», «Слишком худая. Ноги как палки», — досталось фигуре звезды.

Как истинная леди, Олеся оставила без внимания критику. Вместо ответа она опубликовала новое фото, на котором ее тело выглядит идеально: