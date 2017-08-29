Олеся Судзиловская показала идеальное тело в купальнике в ответ на жесткую критику своих ног
Последние несколько недель августа известная актриса Олеся Судзиловская провела в Испании. Посетив острова Майорка, Форментера и Ибица, звезда обрела шикарный загар, который теперь демонстрирует на камеру. Сегодня утром она показала фото в экстравагантном купальнике, но ее фигура, как и наряд, подверглись критике.
«А вот эта хрень сверху отстегивается чтобы поплавать?», «В нем ходить и демонстрировать, но не плавать, эти дизайнеры одежды уже не знают, что еще придумать», — досталось купальнику.
«Олесечка, не худейте больше!», «Я тоже не пойму, что красивого в худобе, и поза некрасивая», «Слишком худая. Ноги как палки», — досталось фигуре звезды.
Как истинная леди, Олеся оставила без внимания критику. Вместо ответа она опубликовала новое фото, на котором ее тело выглядит идеально:
Стоит отметить, что на отдыхе актриса позволяла себе все — и мучное, и жирное. Фотографии блюд подтверждают: отпуск удался на славу!
А вы соблюдаете диету в отпуске?
Фото: instagram.com