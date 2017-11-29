Знаменитости посетили презентацию капсульной коллекции бренда DEMURYA, созданную креативным директором модного дома Владимиром Славским

В преддверии Нового года модные дома по традиции выпускают коллекции праздничных и вечерних нарядов, напоминающих о приближении любимого с детства праздника. Модный дом DEMURYA не стал исключением и представил коллекцию Christmas, создавшую новогоднее настроение в московском отеле Ritz-Carlton. Оценить вечерние платья, нарядные костюмы и уютный трикотаж в этот вечер пришли многие отечественные знаменитости, среди которых Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Екатерина Одинцова, Ирина Пегова, Екатерина Стриженова, Мария Берсенева, Зоя Бербер, Алина Крюкова.

Новая коллекция DEMURYA никого из гостей не оставила равнодушными. Так, Ольга Кабо восхитилась золотым, как она его назвала, «королевским» вечерним платьем: «Я слежу за брендом DEMURYA с первых дней его существования и не могу не заметить, насколько выросло мастерство кутюрье, насколько масштабны его замыслы и прекрасно воплощение. Такая обширная коллекция — от верхней одежды до вечерних нарядов и уютных свитеров — я приятно удивлена. Мне кажется, что именно так и должен работать настоящий дизайнер».

Ольга Кабо

Анастасия Макеева выбрала теплый кардиган, в котором так уютно проводить семейные новогодние вечера: «Мне понравилась новая коллекция. И, кажется, я нашла «свое» вечернее платье, в котором, вполне вероятно, я и встречу Новый год».

Анастасия Макеева и Владимир Славский

Екатерина Стриженова уверена, что с такими нарядами праздничное настроение гарантировано: «Отличный наряд — это львиная доля успеха, ведь в таком платье хорошее настроение приходит моментально». А Олеся Судзиловская считает, что золотое платье из новой коллекции идеально подойдет для встречи года Желтой собаки.

Олеся Судзиловская