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Олеся Судзиловская и Лера Кудрявцева выгуляли бальные платья на закрытии «Новой волны»

Среди гостей заключительного дня музыкального конкурса для молодых исполнителей внимание на красной дорожке привлекли ведущая Лера Кудрявцева и актриса Олеся Судзиловская, которые произвели настоящий фурор.
Олеся Судзиловская и Лера Кудрявцева выгуляли бальные платья на закрытии «Новой волны»

Олеся Судзиловская и Лера Кудрявцева устроили настоящую битву бальных платьев. Обе знаменитости выбрали наряды в пол и с пышными подолами.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олеся Судзиловская

Фото: @olesya_sudzilovskaya

Олеся Судзиловская выбрала шикарное переливающееся платье с открытыми плечами голубого оттенка, с роскошным сверкающим цветком на талии. Волосы звезда зачесала назад, и добавила эффектные длинные серьги. Под полупрозрачной невесомой тканью платья — телесный подъюбник.

Роскошный образ подчеркнул хрупкость и стройность артистки.

Лера Кудрявцева, ведущая последнего дня, появилась в более провокационном наряде — на дорожку звезда вышла в роскошном красном наряде в пол с пышным подолом и длинными рукавами.

Внимание привлекают объемные плечи, золотистая вставка на груди и эффектный разрез, которые делают образ менее сдержанным.

На ногах звезды – утонченные золотистые босоножки с тонкими ремешками на высокой платформе.

Видео: passion.ru

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