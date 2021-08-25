Олеся Судзиловская и Лера Кудрявцева выгуляли бальные платья на закрытии «Новой волны»

Лера Кудрявцева, ведущая последнего дня, появилась в более провокационном наряде — на дорожку звезда вышла в роскошном красном наряде в пол с пышным подолом и длинными рукавами.

Внимание привлекают объемные плечи, золотистая вставка на груди и эффектный разрез, которые делают образ менее сдержанным.