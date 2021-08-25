Олеся Судзиловская и Лера Кудрявцева выгуляли бальные платья на закрытии «Новой волны»
Олеся Судзиловская и Лера Кудрявцева устроили настоящую битву бальных платьев. Обе знаменитости выбрали наряды в пол и с пышными подолами.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @olesya_sudzilovskaya
Олеся Судзиловская выбрала шикарное переливающееся платье с открытыми плечами голубого оттенка, с роскошным сверкающим цветком на талии. Волосы звезда зачесала назад, и добавила эффектные длинные серьги. Под полупрозрачной невесомой тканью платья — телесный подъюбник.
Роскошный образ подчеркнул хрупкость и стройность артистки.
Лера Кудрявцева, ведущая последнего дня, появилась в более провокационном наряде — на дорожку звезда вышла в роскошном красном наряде в пол с пышным подолом и длинными рукавами.
Внимание привлекают объемные плечи, золотистая вставка на груди и эффектный разрез, которые делают образ менее сдержанным.
На ногах звезды – утонченные золотистые босоножки с тонкими ремешками на высокой платформе.
Видео: passion.ru
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