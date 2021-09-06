Олег Винник признался, почему расстался со второй женой через полгода после свадьбы
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Фото: @gelovinnik
Олег Винник рассказал своим поклонникам, что стало причиной развода с его второй супругой Алекс. Второй он женился в конце прошлого года – но ненадолго. Уже весной он объявил о том, что расстается с возлюбленной, что вызвало недоумение как у поклонников, так и у самой девушки. В своем Instagram она написала, что об этом узнала из социальных сетей и это стало полнейшей неожиданностью для него. Стараться удержать мужчину она, однако, не стала.
О причинах развода Винник долгое время молчал, однако теперь рассказал о них в своем блоге. Оказалось, чувства Олега к жене угасли, и он не мог оставаться в отношениях с ней.
«Прошло уважение и погасли чувства», — заявил он.
Сейчас у него новый роман – с девушкой, которая намного моложе него. Артист не исключает, что может жениться опять.
Напомним, ранее в жизни Винника произошла страшная трагедия – вся его семья, жена и дети, погибли в авиакатастрофе над Синаем, когда возвращались с отдыха.
Фото: Instagram Олег Винника
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