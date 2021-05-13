Олег Винник нашел новую любовь после внезапного развода с женой

После расставания с Алекс он пообещал внимательнее относиться к партнершам. Бизнесмен признался, что брак не оправдал ожиданий, а они с супругой оказались слишком разными людьми. При этом Алекс узнала о разводе из социальных сетей.

О новой избраннице Винника пока ничего неизвестно. Однако некоторые считают, что именно эта связь могла стать причиной развода. 31 октября 2015 года в авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибла семья бизнесмена Олега Винника — жена Марианна, дочь Александра и сын Дима. Тогда мужчина стал своеобразным символом трагедии, и многие сочувствующие стали следить за его судьбой. Оправившись от переживаний, Олег завел роман с экс-ведущей шоу «Дом-2» Катей Жужей, а позже — познакомился в Петербурге с красавицей-брюнеткой, оказавшейся гимнасткой из Болгарии по имени Алекс. 1 октября 2019 года мужчина сделал предложение своей избраннице, и она ответила «да».