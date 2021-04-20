Олег Тиньков откровенно рассказал о борьбе с лейкемией — «Пришлось поплакать»

Как уточнил Тиньков в документальном фильме в программе «Док-ток» на «Первом канале», он был удивлен тому, что от болезни можно лечиться несколько лет. Пока лежал в клинике, пациент «столько всего насмотрелся», что «это страх, смерть, слезы». 53-летний Тиньков, чье состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов, признался, что это был очень тяжелый год.

«Я плакал в десять раз больше, чем за всю свою жизнь. Я первые два месяца вообще только плакал. Я бесился. Ко мне психологи приходили, успокаивали. Я всегда был сильный, позитивный, я был мачо, еще какой мачо, но вот мачизм как-то поубавился, пришлось поплакать», - подчеркнул он.

Его поддерживала семья, младший сын Роман даже работал в клинике в Берлине, чтобы присматривать за отцом. Кроме того Тиньков признался, что хотел отказаться от лечения, когда речь зашла о химиотерапии. Уговорить супруга лечиться смогла Рина, жена бизнесмена. Она настроила его на позитивный лад.

Тиньков поблагодарил человека, который стал для него донором костного мозга. «Я с утра до вечера молюсь этой немке, которая мне спасла жизнь. Она просто взяла, пошла и четыре часа сдавала клетки, чтобы какой-то парень из Сибири их получил и выжил. Это, конечно, меняет сознание. Если бы она это не сделала, я бы умер», - добавил он.

Напомним, Олег Тиньков женат на Рине Восман. У них есть дочь Дарья, сыновья Павел и Роман.