Олег Шепс стал победителем 21-го сезона «Битвы экстрасенсов»: «Доказал маме, что я лучший»

Победителем 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» и обладателем заветной синей руки стал Олег Шепс. В проекте он раз за разом показывал отличные результаты и уверенно шел к победе. Но в финале он победил с большим отрывом от сильнейших соперников.

«Я хотел доказать маме и старшему брату, что могу стать сильнейшим, — рассказал победитель в интервью «СтарХиту». — Близких переполняет гордость. Они признались, что верили в мою победу и то, что иначе быть не может».

Олег Шепс рассказал, что вера близких придавала ему сил на проекте. «Рад, что мой месседж о том, что каждый человек наделен силой справляться со своими бедами самостоятельно, заручившись верой в себя и поддержкой духов его семейного древа, воспринят более серьезно, чем философия и взгляды моих соперников. Основной целью моего участия, было желание прокричать людям о том, что для достижения любых целей, им не нужна помощь чародеев и не нужны посредники между ними и высшими формами энергии», — отметил победитель.

Финалист признался, что на проекте не чувствовал зависти, была лишь здоровая конкуренция. Олег рассказал, что ему было приятно и удивительно повышенное внимание со стороны девушек, не устоявших перед его чарами.

Тяжелее всего на проекте, по его словам, было пропускать через себя боль участников. «Испытание "Битвой экстрасенсов" я запомню на всю жизнь. Конечно, я показал далеко не все, на что способен. Планов на 2021 год много, но начну я с восстановления и отдыха. Встречать Новый год, конечно, буду дома в Самаре, в кругу своих родных людей», — добавил Шепс.