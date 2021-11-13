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Хорошо отметил: Олег Меньшиков в свой день рождения уволил 11 артистов из театра Ермоловой

Артист с размахом отпраздновал свое 61-летие в столичном ресторане, куда были приглашены самые востребованные звезды российского театра и кино: Данила Козловский, Александр Петров, Евгений Писарев, Саша Бортич и многие другие. Пока звезды гуляли, в этот же день из театра Ермоловой были уволены более 10 артистов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олег Меньшиков

Фото: East News

Художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков решил продолжить свою политику кадровых перестановок, которая вызвала много негодования среди коллег артиста. Прямо в день его рождения работы в театре лишились еще 11 артистов.

Олег Меньшиков исполняет песню

Несколько месяцев назад Олег Меньшиков объявлял о том, что несколько актеров не занятых в репертуаре театра попадут под сокращение. Руководство Ермоловой решило пойти на такие меры из-за пандемии коронавируса и в целях экономии средств.

Месяц назад были уволены около 20 человек, среди которых Николай Токарев, Мария Бортник и Елена Папанова, которые уже подали в суд на театр. Помимо них иски поступили еще от 10 артистов.

Таким образом работу в труппе потеряли уже порядка 30 артистов. Многие из них уверены, что Меньшиков праздновал не только свой день рождения, но и перестановки в театре, сообщает KP.RU.

Фото и видео: East News

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