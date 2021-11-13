Хорошо отметил: Олег Меньшиков в свой день рождения уволил 11 артистов из театра Ермоловой

Несколько месяцев назад Олег Меньшиков объявлял о том, что несколько актеров не занятых в репертуаре театра попадут под сокращение. Руководство Ермоловой решило пойти на такие меры из-за пандемии коронавируса и в целях экономии средств.

Месяц назад были уволены около 20 человек, среди которых Николай Токарев, Мария Бортник и Елена Папанова, которые уже подали в суд на театр. Помимо них иски поступили еще от 10 артистов.

Таким образом работу в труппе потеряли уже порядка 30 артистов. Многие из них уверены, что Меньшиков праздновал не только свой день рождения, но и перестановки в театре, сообщает KP.RU.