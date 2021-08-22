Олег Меньшиков покинул театр имени Ермоловой

Многие актеры, которые работали в театре много лет, узнали о сокращениях через третьих лиц, а некоторые находились в этот момент в отпуске.

«Через третьих лиц нас уведомили. Отношение к актеру, как к стаду. Сначала меня вывели из репертуара, я несколько лет ничего не играла…» — рассказала уволенная актриса Елена Папанова, которая проработала на сцене 44 года.