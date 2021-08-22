Олег Меньшиков покинул театр имени Ермоловой
Многие актеры, которые работали в театре много лет, узнали о сокращениях через третьих лиц, а некоторые находились в этот момент в отпуске.
«Через третьих лиц нас уведомили. Отношение к актеру, как к стаду. Сначала меня вывели из репертуара, я несколько лет ничего не играла…» — рассказала уволенная актриса Елена Папанова, которая проработала на сцене 44 года.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Новый руководитель прокомментировал нападки артистов в сторону Меньшикова.
«Меньшиков пытался до последнего отстаивать их сохранение. Это те люди, которые на протяжении долгих лет не выходили на сцену. И больше скажу, вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжают получать свой оклад. Люди не приносят никакой пользы театру», — сказал Сергей Кузоятов в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Пока Олег Меньшиков не назвал причины своего ухода, но недавно жаловался на плохое самочувствие. Возможно, актер решил посветить время своему здоровью. Он занимал должность художественного руководителя с 2012 года.
Фото и видео: Global Look Press
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