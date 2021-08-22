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Олег Меньшиков покинул театр имени Ермоловой

60-летний российский актер и художественный руководитель театра имени Ермоловой в Москве передал свои полномочия директора Сергею Кузоятову. Сразу после этого под сокращения попали 22 работника театра. Однако уволенные сотрудники были не в курсе кадровых перестановок и все обвинения были направлены в сторону Меньшикова. Почему именно актер решил покинуть такую высокую должность, он не сообщил.
Олег Меньшиков покинул театр имени Ермоловой

Многие актеры, которые работали в театре много лет, узнали о сокращениях через третьих лиц, а некоторые находились в этот момент в отпуске.

«Через третьих лиц нас уведомили. Отношение к актеру, как к стаду. Сначала меня вывели из репертуара, я несколько лет ничего не играла…» — рассказала уволенная актриса Елена Папанова, которая проработала на сцене 44 года.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олег Меньшиков

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Новый руководитель прокомментировал нападки артистов в сторону Меньшикова.

Олег Меньшиков исполняет песню

«Меньшиков пытался до последнего отстаивать их сохранение. Это те люди, которые на протяжении долгих лет не выходили на сцену. И больше скажу, вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжают получать свой оклад. Люди не приносят никакой пользы театру», — сказал Сергей Кузоятов в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Пока Олег Меньшиков не назвал причины своего ухода, но недавно жаловался на плохое самочувствие. Возможно, актер решил посветить время своему здоровью. Он занимал должность художественного руководителя с 2012 года.

Фото и видео: Global Look Press

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