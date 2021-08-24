Олег Майами прокомментировал расставание с Айзой: «Не может оставить меня в покое»

На данный момент пара не общается. Олегу и Айзе не удалось остаться друзьями, и, по словам певца, девушка до сих пытается выйти с ним на связь.

«Мне пришлось ее заблокировать везде. Она звонит мне и пишет во всевозможных приложениях со всех телефонов, с номеров своих детей, теперь с какого-то нового номера. Человек не может оставить в покое», — рассказал певец.

Олег также ответил на недавнее признание Долматовой о том, что ей пришлось решиться на прерывание беременности во время их отношений. «Она мне позвонила (уже, наверное, пару недель было ребенку) и сказала, что физически не вывезет. Я не стал с ней спорить», — вспоминает артист.

Олег также уверен, что все попытки Айзы выставить его тираном и абьюзером исключительно ради хайпа.