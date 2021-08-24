Олег Майами прокомментировал расставание с Айзой: «Не может оставить меня в покое»
Айза Долматова трудно восприняла разрыв и часто делилась со своими подписчиками переживаниями. Также блогер обвиняла Олега в порче вещей и домашнем насилии.
«Это первая женщина в моей жизни, которая так меня разочаровала. Я не ожидал, что будет столько дерьма», — рассказал певец в интервью на платформе Premier.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @miamioleg_official/Instagram
Он отрицает все обвинения в свою сторону, но вспоминает, что их отношения были полны ссор и скандалов. Артист часто становился свидетелем панических атак Айзы и старался поддерживать ее в трудные моменты: «Полтора года, что мы были вместе, она была счастлива. А потом резко Олег становится тираном и абьюзером. Я не думаю, что тираны и абьюзеры так умеют любить и заботиться».
На данный момент пара не общается. Олегу и Айзе не удалось остаться друзьями, и, по словам певца, девушка до сих пытается выйти с ним на связь.
«Мне пришлось ее заблокировать везде. Она звонит мне и пишет во всевозможных приложениях со всех телефонов, с номеров своих детей, теперь с какого-то нового номера. Человек не может оставить в покое», — рассказал певец.
Олег также ответил на недавнее признание Долматовой о том, что ей пришлось решиться на прерывание беременности во время их отношений. «Она мне позвонила (уже, наверное, пару недель было ребенку) и сказала, что физически не вывезет. Я не стал с ней спорить», — вспоминает артист.
Олег также уверен, что все попытки Айзы выставить его тираном и абьюзером исключительно ради хайпа.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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