Олег и Марина Газмановы вновь сыграли свадьбу
Олег и Марина Газмановы, бесспорно, одна из самых ярких пар в российском шоу-бизнесе. Марина – муза популярного артиста, примерная жена и мать прекрасных детей.
Марина представила в Московском Доме книги на Арбате свою новую книгу – но на презентации произошло еще одно необычное событие, импровизированная свадьба. Об этом сообщает Woman.ru.
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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
«15 июля наша свадьба. В этом году бирюзовая. Мне задали вопрос почему мы с тобой не носим обручальные кольца. Свадьба бирюзовая, может быть поносим?» — сказала супругу Марина.
Импровизированная церемония прошла прямо на сцене, а гости прокричали «Горько».
На мероприятии присуствовал и близкий друг Марины, Валентин Юдашкин, и поведал историю создания ее свадебного платья.
«Завтра свадьба. Она — полуголая. Газманов упадет в обморок. Мы начали доделывать нижнюю юбку прямо ночью. И когда мы сделали эту юбку, я ее погладил, я понял, что там, внутри растет моя будущая звезда, и будет символично, если я одену ее на первый бал», – рассказал он.