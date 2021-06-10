Олег и Марина Газмановы вновь сыграли свадьбу

Импровизированная церемония прошла прямо на сцене, а гости прокричали «Горько».

На мероприятии присуствовал и близкий друг Марины, Валентин Юдашкин, и поведал историю создания ее свадебного платья.

«Завтра свадьба. Она — полуголая. Газманов упадет в обморок. Мы начали доделывать нижнюю юбку прямо ночью. И когда мы сделали эту юбку, я ее погладил, я понял, что там, внутри растет моя будущая звезда, и будет символично, если я одену ее на первый бал», – рассказал он.