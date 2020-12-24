Оксана Воеводина в сверкающем мини-платье похвасталась бесконечными ногами

«Шикарная внешность», «Где же ваш красивый мальчуган?!», «Красивая», «Вы самая прекрасная», «Жаль, что вы больше не показываете своего красивого сына Леона», «Верните в блог вашего сладкого пирожочка, вашего сына Лео. Мы так скучаем по нему», «Подумайте о том, чтобы написать автобиографию. Вы одна из самых интересных молодых персон», «Какая горячая девушка», «Где же Леон?», — полетели комментарии.

Оксана родила сына Леона в мае 2019 года от бывшего мужа, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Счастье влюбленных было недолгим: меньше, чем через год после свадьбы муж буквально выгнал из дома беременную Воеводину, и она была вынуждена вернуться в Москву. Малыш родился уже в России. Ни Оксана, ни Мухаммад не называют причины столь резкой перемены в личной жизни. Но все, кто знал монарха в России, отзывались о нем как о культурном цивилизованном человеке, абсолютно влюбленным в невесту.

Тем не менее Мухаммад V не признал сына, несмотря на то, что он растет его копией. Оксана так и не смогла достучаться до бывшего мужа, чтобы наладить отношения и растить ребенка вместе. Примечательно, что у зрелого экс-короля, кроме Леона, детей нет.