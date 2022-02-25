Оксана Воеводина призналась, что король Малайзии оставил их сына без средств к существованию
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rihanapetra
«Мисс Москва» Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V в 2018 году и вскоре забеременела. Девушка часто делилась с подписчиками семейной идиллией в личном микроблоге. Казалось, что восточная сказка стала реальностью, однако счастье длилось недолго. Вскоре после роскошной свадьбы монарха лишили власти и он бросил молодую жену на раннем сроке беременности.
После тяжелого расставания экс-модель переехала жить в Великобританию. Поклонники Воеводиной были уверены, что она потребовала у бывшего супруга выплату миллионных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве. В личном микроблоге российская модель решила окончательно развеять слухи и призналась, что всего добилась своим непосильным трудом. Мухаммад V не желает знакомиться с родным сыном, обвиняя Воеводину в измене. Комфортная позиция, не правда ли? Оксана призналась, что супруг не участвует в воспитании их общего сына и не поддерживает его финансово: «Бывший супруг не принимает никакого участия в воспитании Леона. Говоря “никакого”, я имею в виду и финансовую сторону в том числе».
У Оксаны Воеводиной большая аудитория в Instagram, но она никогда не делится с поклонниками информацией о своей работе. В минувший четверг модель дала четко понять, что ведет несколько бизнесов в России и работает в агентстве по недвижимости на должности советника по инвестициям. «Почему же я не рассказываю про свою работу? Ответ очень простой! Потому что я не смешиваю бизнес и карьеру со своей публичной жизнью в Instagram. На мой взгляд, это непрофессионально. У меня в офисе даже не все знают, что я веду страницу и что у меня полмиллиона подписчиков. И про мою историю с Малайзией тоже не знают… А зачем? Мне сочувствие и жалость на работе не нужны!» — пояснила Оксана.
Девушка опровергла слухи о богатой жизни на алименты и призналась, что тратит немало времени и сил, чтобы обеспечивать своей семье достойный уровень жизни. «Собственно говоря, работы много. Я не модель, не блогер, не богатая разведенка. А просто работающая молодая мама, которая переехала в другую страну из личных соображений относительно будущего своего сына и своего собственного в том числе», — написала знаменитость в заключение.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru