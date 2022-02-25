Оксана Воеводина призналась, что король Малайзии оставил их сына без средств к существованию

У Оксаны Воеводиной большая аудитория в Instagram, но она никогда не делится с поклонниками информацией о своей работе. В минувший четверг модель дала четко понять, что ведет несколько бизнесов в России и работает в агентстве по недвижимости на должности советника по инвестициям. «Почему же я не рассказываю про свою работу? Ответ очень простой! Потому что я не смешиваю бизнес и карьеру со своей публичной жизнью в Instagram. На мой взгляд, это непрофессионально. У меня в офисе даже не все знают, что я веду страницу и что у меня полмиллиона подписчиков. И про мою историю с Малайзией тоже не знают… А зачем? Мне сочувствие и жалость на работе не нужны!» — пояснила Оксана.