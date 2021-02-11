Оксана Воеводина попала в аварию в Москве

Оксана Воеводина, «Мисс Москва-2015», попала в аварию в Москве. Девушка не успела вовремя затормозить, и врезалась в автомобиль, водитель которого резко затормозил перед ней.

Причиной аварии, по мнению бывшей супруги короля Малайзии Мухаммада V, стали погодные условия – на улице холодно, а асфальт скользкий. За рулём во время дорожного инцидента была сама Воеводина, а момент аварии она успела заснять и опубликовать в сториз в своем Instagram.

«На дороге очень скользко, много аварий. Товарищ резко затормозил, а я его догнала. Сцепления с дорогой нет», — рассказала Воеводина.

Поклонники посочувствовали ей и посоветовали быть аккуратнее за рулём в плохую погоду.

Проблем у Воеводиной хватает и без дорожно-транспортных происшествий – она сама воспитывает сына от бывшего мужа-короля, которого тот отказался признавать – потому что похож, по его мнению, на любого азиатского мужчину, а значит, не от него. Попутно девушка старается восстановить справедливость и добиться какой-либо помощи от экс-супруга или его родственников – пока Мухаммад V отказывается даже выплачивать девушке алименты, и поднимать ребенка ей приходится в одиночку.

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