Оксана Самойлова заявила, что ее дочь Лея не пойдет в школу в этом году

На своей странице в Инстаграм модель рассказала, что был вариант отдать Лею в первый класс, но семья от этой идеи отказалась.

«Отдавать в только стукнувшие 6 лет в первый класс, где все на год старше, вообще не Леин вариант. Она и так дома страдает что Ариела взрослее», — рассказала Оксана.

Также модель призналась, что отмена занятий в школе, вовсе не означает, что дочь весь год будет бездельничать: родители записали ребенка к разным репетиторам и все необходимые знания маленькая Лея будет получать на домашнем обучении.