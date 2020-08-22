Оксана Самойлова заявила, что ее дочь Лея не пойдет в школу в этом году
Фото: Instagram/ @samoylovaoxana
Малышке Лее в этом году исполнилось 6 лет, и Оксана как ответственная мать решила, что дочь необходимо подготовить к будням в школе. Родители записали девочку в подготовительный класс, но, похоже, в этом году школьная форма Лее не пригодится — все занятия отменены.
На своей странице в Инстаграм модель рассказала, что был вариант отдать Лею в первый класс, но семья от этой идеи отказалась.
«Отдавать в только стукнувшие 6 лет в первый класс, где все на год старше, вообще не Леин вариант. Она и так дома страдает что Ариела взрослее», — рассказала Оксана.
Также модель призналась, что отмена занятий в школе, вовсе не означает, что дочь весь год будет бездельничать: родители записали ребенка к разным репетиторам и все необходимые знания маленькая Лея будет получать на домашнем обучении.
Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. У пары четверо детей: три дочери и один сын. Супруги всегда считалась образцовой семьей, но в 2020 году в браке появились проблемы. Джиган выложил в Инстаграм несколько странных видео, на которых ведет себя грубо и не вполне адекватно, а позже попал в реабилитационную клинику. Стало известно, что рэпер пристрастился к запрещенным веществам. Оксана объявила, что собирается подавать на развод, но буквально пару месяцев назад супруги помирились и отправились на совместный отдых в Турцию.
Фото и видео: Instagram
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