Мимиметр зашкаливает: Оксана Самойлова вспомнила, как Джиган сделал ей предложение
На романтическом фото, сделанном в перерывах между отдыхом на яхте, Оксана в разлетающемся платье насыщенного малинового цвета и Джиган весь в белом имитируют момент обручения (популярный певец запечатлен опущенным на одно колено), но это лишь иллюзия, которую шуточно обыграла супруга певца, подписав пост: «Так могло бы выглядеть мое предложение. Но нет, он просто поправлял штанишки спустя 10 лет в браке», — написала она.
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Фото: Личный Instagram @samoylovaoxana
На самом деле, много лет назад, такое важное событие в жизни каждой девушки не только было домашним и без особых романтических жестов, но и застало девушку врасплох: «Залетает Денис и говорит: "Я тут подумал, 12.12.2012 — последняя красивая дата на этом веку, надо срочно успеть пожениться!". Дальше он достает кольцо из кармана, и понеслась», — вспомнила Самойлова.
По ее словам, всего за три дня им удалось подготовиться к свадьбе. За ночь подруга Оксаны сшила ей платье. Как призналась Самойлова, тогда они не закатывали какой-то грандиозный банкет, а ограничились домашними посиделками с родителями.
Несмотря на то, что супруги известны своим активным досугом всей семьей: с четырьмя детьми и двумя чудными собаками, но в этот раз они сделали исключение. В завершение отдыха Оксане и Денису (настоящее имя Джигана) удалось пять дней провести вдвоем: «Мы обожаем отдыхать с детьми, но вот такие коротенькие выезды вдвоем тоже очень-очень», — поделилась Instagram-дива.
Кажется, в жизни семьи снова полный штиль, а ведь в прошлом году Оксана и Джиган переживали серьезный кризис в личной жизни. После рождения четвертого ребенка мужчина стал пропадать на шумных вечеринках и в итоге попал в клинику для зависимых. Оксана даже собиралась подать на развод, но рэп-исполнителю удалось вернуть доверие близких.
Фото и видео: Instagram
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