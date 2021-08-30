Мимиметр зашкаливает: Оксана Самойлова вспомнила, как Джиган сделал ей предложение

По ее словам, всего за три дня им удалось подготовиться к свадьбе. За ночь подруга Оксаны сшила ей платье. Как призналась Самойлова, тогда они не закатывали какой-то грандиозный банкет, а ограничились домашними посиделками с родителями.

Несмотря на то, что супруги известны своим активным досугом всей семьей: с четырьмя детьми и двумя чудными собаками, но в этот раз они сделали исключение. В завершение отдыха Оксане и Денису (настоящее имя Джигана) удалось пять дней провести вдвоем: «Мы обожаем отдыхать с детьми, но вот такие коротенькие выезды вдвоем тоже очень-очень», — поделилась Instagram-дива.

Кажется, в жизни семьи снова полный штиль, а ведь в прошлом году Оксана и Джиган переживали серьезный кризис в личной жизни. После рождения четвертого ребенка мужчина стал пропадать на шумных вечеринках и в итоге попал в клинику для зависимых. Оксана даже собиралась подать на развод, но рэп-исполнителю удалось вернуть доверие близких.