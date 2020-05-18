Оксана Самойлова устроила зажигательные танцы с красавицей-мамой во время самоизоляции

Оксана Самойлова уже третий месяц проводит в самоизоляции с детьми в своем шикарном коттедже. За это время она успела объявить о разводе с рэпером Джиганом, пострадать, отметить 3-летие младшей дочери.

Но теперь, похоже, жизнь многодетной матери налаживается. О разводе она больше не говорит (а страница Джигана полна фотографиями с детьми) и весело проводит время. В микроблоге модель опубликовала видео с зажигательными танцами со своей мамой-красавицей. Для «дискотеки» они выбрали одинаковые наряды.