Оксана Самойлова устроила зажигательные танцы с красавицей-мамой во время самоизоляции
Фото: Instagram
Оксана Самойлова уже третий месяц проводит в самоизоляции с детьми в своем шикарном коттедже. За это время она успела объявить о разводе с рэпером Джиганом, пострадать, отметить 3-летие младшей дочери.
Но теперь, похоже, жизнь многодетной матери налаживается. О разводе она больше не говорит (а страница Джигана полна фотографиями с детьми) и весело проводит время. В микроблоге модель опубликовала видео с зажигательными танцами со своей мамой-красавицей. Для «дискотеки» они выбрали одинаковые наряды.
«Мама крутая», «Какая молодая мама», «Вот это я понимаю активный досуг», «Такой пример для дочек», «Девочки — красотки! На это можно смотреть вечно!», «Девочки отжигают», — посыпались комментарии под видео.
Напомним, несколько недель назад Оксана объявила о разводе с Джиганом после 10 лет брака. Ее терпение лопнуло, когда Денис (Джиган) в очередной раз попал на реабилитацию, где он восстанавливался после злоупотребления вредными привычками.
Но после лечения Джигана приняли дома. До этого он заявлял, что не отпустит жену.
Фото и видео: Instagram
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