Оксана Самойлова показала уменьшенные губы: они выглядят во много раз больше, чем были

33-летняя Оксана Самойлова не против пластической хирургии и уколов красоты. Мать четверых детей и жена одного из самых популярных певцов в стране решилась на уменьшение губ. Модель обратилась в клинику, где косметолог вколола ей специальный гель Лонгидаза. Он должен помочь филлерам, находящимся в губах девушки, раствориться быстрее. Однако отек, который появился у Самойловой после инъекции, удивил всех. Инстадива сразу выложила фото и видео в свой личный блог для того, чтобы предупредить подписчиков о возможных реакциях организма.

«Шикарные губы. Не зря я боялась на это идти, чувствовала, что так будет. У меня адская реакция на лекарство! Всем слабонервным лучше не смотреть, потому что это реально жесть!», — написала Оксана.

После процедуры модель сразу поехала домой, чтобы показать результат своим детям. Однако пока девушка была в дороге, отек с ее губ уже успел частично сойти. Когда она зашла в дом, дети даже не сразу заметили разницу.

На вопрос «Ничего не замечаете?», старшая дочь Самойловой Ариэла после пристального рассмотрения ответила: «Ты похожа на рыбу».

Подписчики модели обрадовались, думая, что Оксана решила избавиться от ненатуральных губ и выглядеть более естественно. Но модель уверила публику, что намерена снова вкачать в губы гель. «Я "расколю" губы, естественно, чтобы потом их снова сделать», — сказала Самойлова.