Оксана Самойлова пожаловалась на отдых в Турции: «У меня стерлись ноги и синяки от горок и качелей»

«Типа я сижу такая расслабленная попиваю винишко. На самом деле это яблочный сок, а на заднем плане в бассейне визжат и плещутся 4 детей. У меня стерлись ноги от бесконечного купания в бассейне с волнами, синяки на ногах от горок и качелей, волосы — одно сплошное гнездо из песка и соленой воды. Одним словом: отдых с детьми. Нам тут реально спать некогда. 33 развлечения, и мы всегда в первых рядах. Дети составили целое расписание и заставляют нас ходить на все вечеринки. Я уже даже и не знаю хорошо ли, когда в отеле столько всего», - написала Оксана под последним постом в Инстаграм.