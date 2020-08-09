Оксана Самойлова пожаловалась на отдых в Турции: «У меня стерлись ноги и синяки от горок и качелей»
Фото: Instagram/ @samoylovaoxana
Оксана Самойлова, похоже, окончательно оставила в прошлом все разногласия со своим супругом. Вместе с Джиганом, детьми и другими членами семьи она отправилась на морское побережье, чтобы в кругу близких провести отпуск. Пара отдыхает на турецкой вилле и тратит только на аренду дома по 450 тысяч рублей в день. Многим поклонникам модели такая жизнь кажется сказкой, но Оксана поспешила успокоить подписчиков: она в отпуске с детьми, а это значит, что ей совсем некогда нежиться на солнышке.
«Типа я сижу такая расслабленная попиваю винишко. На самом деле это яблочный сок, а на заднем плане в бассейне визжат и плещутся 4 детей. У меня стерлись ноги от бесконечного купания в бассейне с волнами, синяки на ногах от горок и качелей, волосы — одно сплошное гнездо из песка и соленой воды. Одним словом: отдых с детьми. Нам тут реально спать некогда. 33 развлечения, и мы всегда в первых рядах. Дети составили целое расписание и заставляют нас ходить на все вечеринки. Я уже даже и не знаю хорошо ли, когда в отеле столько всего», - написала Оксана под последним постом в Инстаграм.
Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. У пары четверо детей: три дочери и один сын. Супруги всегда считалась образцовой семьей, но в 2020 году в браке появились проблемы. Джиган выложил в Инстаграм несколько странных видео, на которых ведет себя грубо и не вполне адекватно, а позже попал в реабилитационную клинику. Стало известно, что рэпер пристрастился к запрещенным веществам. Оксана объявила, что собирается подавать на развод, но буквально пару месяцев назад супруги помирились.
Фото и видео: Instagram/@samoylovaoxana
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