Оксана Лаврентьева раскритиковала женщин с зарплатой в 25 тысяч рублей: «Это их выбор»

Бизнесвумен, экс-модель и блогер Оксана Лаврентьева стала гостьей шоу «Алена, блин!». Во время беседы с ведущей она призналась, что у нее с супругом Александром Цыпкиным подписан брачный договор. Оксана уверена, что к деньгам нужно относиться очень серьезно, и на случай развода себя подстраховала.

«Надеюсь, что развода не будет, но документ мы подписали. В нем говорится, что каждый получит то, что в браке было приобретено и записано на него. Саша даже предложил оформить на меня авторские права на свои книги, — разоткровенничалась Лаврентьева. — Но я его предупредила, что я человек агрессивный, и в случае чего он может остаться без своих книг. Так что отказалась от этого предложения».

Оксана не скрывает, что выросла в бедной семье. Но сейчас она занимается, кроме прочего бизнеса, коучингом. Причем стоят ее услуги — психологическая помощь — 100 тысяч рублей.

Она призналась, что недоброжелатели пишут ей неприятное. «Но у меня почти не осталось хейтеров, я их всех заблокировала», — честно говорит она.

Ее попрекают тем, что она берет сотни тысяч рублей за свои консультации, в то время как многие женщины зарабатывают по 25 тысяч рублей.

«Если кто-то получает так мало — это их выбор. Нельзя взять общий образ провинциальной женщины и сказать, почему она зарабатывает так мало. Но можно взять отдельно конкретных личностей. Это их выбор, может, им это нравится. Переезжайте из провинции, смените работу. Найдите богатого мужика...», — посоветовала она женщинам с небольшим доходом.

Кстати, когда Оксана Лаврентьева только познакомилась с будущим мужем Александром Цыпкиным, сразу предупредила его о том, к какому уровню жизни привыкла.

«Я рассказала ему, в какие отели езжу, в какие рестораны хожу. И спросила, готов ли он платить за это все. Я сразу ему сказала, что сама, будучи в отношениях с мужчиной, за это платить не собираюсь. Он согласился. Стал в разы больше работать, поднял цены на свои услуги, у него все получилось», — рассказала Лаврентьева в ток-шоу.