Оксана Лаврентьева предоставила доказательства отсутствия у себя пластических операций
Фото: Instagram/ @olololnew
Оксане Лаврентьевой все время приписывают различные косметические процедуры и пластику. Подписчики часто не могут поверить, что в 41 год она без помощи хирургов и косметологов может выглядеть так молодо и привлекательно. Саму бизнес-леди такие слухи совсем не радуют, и она решила доказать недоброжелателям, что красота досталась ей от природы.
В своем Инстаграм Оксана выложила две фотографии. На первой ей 19 лет, а на второй - 41 год. Так актриса и бизнес-леди решила показать, что никаких операций по улучшению внешности она не делала.
«Не знаю как вас, а меня безумно раздражает, когда меня спрашивают «у кого я сделала губки» ( слово губки отдельно) где исправляла нос или вообще какие операции на лице я делала. НИКОГДА НИКАКИЕ. Считается, что задевает только когда говорят правду. Неприятную. Нет! Бесит именно когда говорят откровенную ложь. Не знаю почему, но именно клевета доводит до исступления очень многих», — написала под фото Лаврентьева
Обратилась Оксана и к тем, кто после публикации фото будет считать, то она сделала пластику ушей. По словам актрисы, это также является ложью: «Для всех кто не умеет читать и плохо понимает русские слова — ушки (у меня УШИ) я ТОЖЕ не делала!» — заявила Лаврентьева.
Оксана Лаврентьева — модель, актриса и бизнес-леди. Она владеет домом «Русмода». С 2018 года Оксана замужем за писателем Александром Цыпкиным.
Фото и видео: Instagram
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