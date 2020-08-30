Оксана Лаврентьева предоставила доказательства отсутствия у себя пластических операций

В своем Инстаграм Оксана выложила две фотографии. На первой ей 19 лет, а на второй - 41 год. Так актриса и бизнес-леди решила показать, что никаких операций по улучшению внешности она не делала.

«Не знаю как вас, а меня безумно раздражает, когда меня спрашивают «у кого я сделала губки» ( слово губки отдельно) где исправляла нос или вообще какие операции на лице я делала. НИКОГДА НИКАКИЕ. Считается, что задевает только когда говорят правду. Неприятную. Нет! Бесит именно когда говорят откровенную ложь. Не знаю почему, но именно клевета доводит до исступления очень многих», — написала под фото Лаврентьева