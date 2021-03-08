Оксана Федорова впервые показала 9-летнего сына
Фото: @fedorovaoksana / Instagram
Оксана Федорова предпочитает скрывать семейную жизнь и не публикует фотографии с мужем и сыном, а вот снимками дочери иногда делится, хоть и нечасто. Пара воспитывает Елизавету, которой в этом году исполнится 8 лет, а также сына Федора. И если портреты девочки время от времени появляются на странице Федоровой, то наследника она скрывает. Однако в честь дня рождения мальчика она показала, как выглядит ее повзрослевший сын и написала: «Мой любимый мальчик, уже 9 лет !».
Также Оксана показала фото с вечеринки по случаю 9-летия. В загородном доме сын Оксаны вместе с друзьями устроили детскую вечеринку. Модель написала:« Любимые друзья, спасибо всем , кто поздравил моего первенца с днем рождения! Ему уже 9 лет. Когда? Самое главное для матери это счастье своих детей . Пусть все дети будут счастливы».
«Мисс Вселенная — 2002» и Андрей Бородин женаты больше десяти лет, воспитывают двоих детей — Федора и Елизавету. Оксана рассказала, что ее супруг особое внимание уделяет физическому развитию наследников: «У нас папа очень спортивный человек. Он мастер спорта по боксу, кмс по конькобежному спорту. Когда он приходит домой с работы, у всех нас уже должна быть выполнена норма по упражнениям. Первый его вопрос: «Спортом занимались? Сколько раз отжались?». Сын Федя сейчас стал заниматься хоккеем, также активно готовится к школе. Лиза тоже занимается фигурным катанием, балетом и очень любит сольфеджио».
Фото и видео: @fedorovaoksana / Instagram
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