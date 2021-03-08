Оксана Федорова впервые показала 9-летнего сына

Оксана Федорова предпочитает скрывать семейную жизнь и не публикует фотографии с мужем и сыном, а вот снимками дочери иногда делится, хоть и нечасто. Пара воспитывает Елизавету, которой в этом году исполнится 8 лет, а также сына Федора. И если портреты девочки время от времени появляются на странице Федоровой, то наследника она скрывает. Однако в честь дня рождения мальчика она показала, как выглядит ее повзрослевший сын и написала: «Мой любимый мальчик, уже 9 лет !».