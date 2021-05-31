Оксана Федорова с 139,4 млн. рублей и другие звезды, заработавшие за 2020 год состояние

Худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман получил за кризисный «коронавирусный» год 88 миллионов рублей. Отстает от него художественный руководитель хора солистов Михаил Турецкий (87,2 миллиона). Худрук Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов получил девять миллионов рублей, но его супруга Злата Эльбаум сумела заработать за прошедший год более 135 миллионов рублей.

Как пишет «Российская газета», певица Надежда Бабкина, которая руководит театром «Русская песня», отчиталась о 56,6 миллиона рублей. Глава Московского музея современного искусства Зураб Церетели задекларировал 32,8 миллиона рублей.

Актер Олег Меньшиков, который является худруком Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, указал доход в размере 35,1 миллиона рублей, его коллега в другом театре, худрук Московского театра Олега Табакова, Владимир Машков,— 24,3 миллиона.

Меньше всего заработали худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз (5,1 миллиона) и его коллега в «Театре кошек Куклачева» Юрий Куклачев (5,8 миллиона).