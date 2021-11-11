Оксана Федорова примерила платье Барби — со шлейфом и лифом-«марабу»

Экс-ведущая телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», на которой Оксана проработала 13 лет, любит делиться со своей аудиторией в Instagram стильными находками в плане гардероба. Ведь помимо того, что Оксана Федорова освоила в совершенстве профессию телеведущей, ее основной деятельсностью является моделинг. На счету у девушек целая коллекция побед в таких конкурсах, как «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная».

Сейчас Оксана также занимается разработкой дизайна повседневной одежды для собственной торговой марки — fedorova.shop.

Именно такая тесная связь с модной индустрией ярко прослеживается в Instagram аккаунте модели. Федорова часто делится своими образами с аудиторией.

На этот раз девушка выложила видеоролик, на котором дефилирует в платье Барби цвета фуксия с лифом-«марабу» и тянущимся за ней шлейфом.

Ролик собрал массу восторженных комментариев со стороны подписчиков Оксаны.

« Королева!!», «Богиня красоты», «Просто нет слов», — скандировали поклонники Федоровой.