Актриса отдыхает в Индии и публикует чувственные фотоснимки.

50-летняя Оксана Фандера восхищает поклонников не только великолепной актерской игрой, но и безупречной фигурой. Несколько часов назад Оксана опубликовала снимок с отдыха, во всей красе демонстрирующий изящные изгибы ее тела. «...и солнце, намочившее халат, продолжало улыбаться », — гласит подпись под чувственным кадром.

«Восхитительно романтично и чувственно🌹», «Бабочка крыльями взмахнула», «Одна из самых прекрасных женщин этого мира», «Прекрасное в малом..м..м..м », — восхитились подписчики актрисы.

Напомним, некоторое время назад в блоге Оксаны Фандеры появился красивый черно-белый кадр, под которым она поделилась одним из своих секретов вечной молодости: «Праздник, который всегда с тобой — хохот...)))».

Фото: instagram, globallookpress