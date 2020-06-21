Оксана Фандера показала редкие кадры с красавицей-дочерью: «Можно любоваться до бесконечности»
Фото: Instagram/@veriga10
Оксана Фандера и Филипп Янковский — одна из самых крепких пар отечественного кинематографа, супруги вместе уже более тридцати лет. У пары двое детей — 29-летний Иван и 26-летняя Елизавета.
52-летняя Оксана Фандера ведет довольно самобытную страницу в Instagram, где в необычной манере описывает яркие снимки. Некоторое время назад актриса опубликовала в блоге серию фото с красавицей-дочкой: «Потомственные коучи голубых и цыганских кровей. Обучаем высоким, глубоким, доминантным, динамичным, духовным отношениям. Дорого. Без гарантии. ————- Обучение изысканным стилистическим пируэтам и манерам, - прямо из 90х,- идут приятным бонусом. Авито.ру» (прим. passion.ru: орфография и стиль авторов здесь и далее сохранены).
Подписчики восхищаются красотой актрисы и ее взрослой дочери: «Прекрасные», «Лучшие девочки», «У вас прекрасные дети! И у вашей Дочери просто не может что-то не получиться! Ведь она прекрасна!», «Лиза похожа на дедушку👍», «Настоящие обе! Прекрасные», «Красивые, умные, талантливые, божественные💯Вами можно любоваться до бесконечности!», «Такие вы классные», «Какие же красивые)) невозможно смотреть», «Оксана, вы самая красивая», «Папина дочь))», «Боже ... как природа ... такое делает ....(как будто срисовали из прошлого в будущее)», «Красавицы !!! Умнички !!! Талант и порода !!!👏👍 Брависсимо !!!», «Как похожи», «Девочки вы шикарные!», «Какие вы красивые, просто глаз не оторвать».
Стоит отметить, что Иван и Елизавета Янковские – продолжатели знаменитой актерской династии. Сын Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского знаком зрителям по роли в нашумевшем фильме Клима Шипенко «Текст», которая принесла ему премию «Золотой орел». Фильмография Елизаветы Янковской насчитывает пока две работы, однако поклонники актрисы уверены, что еще не раз ее увидят на больших экранах.
Фото: Instagram/@veriga10
Видео: Instagram/@veriga10
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