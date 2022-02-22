Оксана Фандера показала, как носить макси-юбку и выглядеть ультрасоблазнительно
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ veriga10
В последнем посте в своем блоге Фандера предстала в новом модном образе. Она надела темную юбку в пол с модным принтом в горошек, плотную белую рубашку бойфренда и дополнила образ массивными очками с толстой оправой.
Подписчики обожают стиль Оксаны и с нетерпением ждут новых фотографий. Многие считают актрису модной иконой и повторяют ее образы. Подкупает не только выбор одежды Фандеры, но еще и ее естественность. Оксана красивая, эффектная женщина, которая не пытается скрыть свой возраст. Для нее главное — выглядеть ухоженно, но никак не молодо.
В целом Оксана предпочитает выглядеть сдержанно, достаточно строго и без кричащих деталей. Она избегает слишком ярких цветов в одежде. Например, красный и бордовый точно не для нее. В ее шкафу висят преимущественно вещи черного, белого и бежевого цветов.
У актрисы потрясающая фигура, но чаще всего, выходя в свет, она надевает закрытую одежду. Она любит длинные юбки и платья в пол. В такой одежде Фандера выглядит выигрышно.
По словам актрисы, мода для нее ничто. Для нее гораздо важнее выработать собственный уникальный стиль, который будет выражать твой внутренний мир, твои эмоции. Следовать за трендами — не ее путь.
Фото: Instagram, Global Look Press