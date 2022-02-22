Оксана Фандера показала, как носить макси-юбку и выглядеть ультрасоблазнительно

В целом Оксана предпочитает выглядеть сдержанно, достаточно строго и без кричащих деталей. Она избегает слишком ярких цветов в одежде. Например, красный и бордовый точно не для нее. В ее шкафу висят преимущественно вещи черного, белого и бежевого цветов.

У актрисы потрясающая фигура, но чаще всего, выходя в свет, она надевает закрытую одежду. Она любит длинные юбки и платья в пол. В такой одежде Фандера выглядит выигрышно.

По словам актрисы, мода для нее ничто. Для нее гораздо важнее выработать собственный уникальный стиль, который будет выражать твой внутренний мир, твои эмоции. Следовать за трендами — не ее путь.